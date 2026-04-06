شرطة دبي تُسجل رقمين قياسيين عالميين بموسوعة "غينيس"

دبي في 6 أبريل / وام / سجلت القيادة العامة لشرطة دبي رقمين قياسيين عالميين في موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية، ضمن مشاركتها في ماراثون دبي 2026، في إنجاز يعكس حضورها المتميز في الفعاليات الرياضية الدولية.

وتسلّم معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، شهادتي الرقمين القياسيين من فريق العمل المشارك، وذلك في نادي ضباط شرطة دبي، بحضور العميد الدكتور جاسم محمد حسن، نائب مدير الإدارة العامة للتدريب.

حقق الرقم القياسي الأول المدرب سعيد بلال، بعد تسجيله رقماً عالمياً في فئة الركض مرتدياً بدلة التايكواندو لمسافة 10 كيلومترات بزمن بلغ 48.6 دقيقة.

وحقق الرقم القياسي الثاني كل من الملازم ثاني حسن بلال، والرقيب أول عارف عبد الرزاق، والعريف أول نبيل الشامي، والعريف أول محمد شريف، من خلال حمل مُصاب على نقالة بوزن 70 كيلوغراماً لمسافة 10 كيلومترات بزمن 56.50 دقيقة، في أداء يجسد كفاءة التحمل والعمل الجماعي الميداني.

وأثنى معالي الفريق عبدالله خليفة المري على جهود فريق العمل المشارك في ماراثون دبي 2026، والمساهمين في دخول موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية، مؤكداً أن هذا الإنجاز يأتي امتداداً لنهج شرطة دبي في دعم التميز والابتكار، وتعزيز مشاركة منتسبيها في المحافل الرياضية، ويعكس أيضاً التزامها المستمر بتبني أفضل الممارسات في مجالات الرياضة والمجتمع.