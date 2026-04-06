"دبي للاستثمار" و"جود" توقعان مذكرة تفاهم لتنظيم وتوجيه التبرعات والمساهمات المجتمعية

دبي في 6 أبريل /وام/ وقعت شركة دبي للاستثمار مذكرة تفاهم مع مؤسسة دبي للمساهمات المجتمعية "جود" المنصة الرقمية الرسمية والموحدة في دبي والتي تستهدف تنظيم وتوجيه التبرعات والمساهمات المجتمعية من الأفراد والشركات لدعم التنمية المستدامة تماشياً مع أجندة دبي الاجتماعية 33.

جرى توقيع مذكرة التفاهم بحضور خالد بن كلبان نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لشركة دبي للاستثمار ومحمد سعيد الرقباني رئيس لجنة الاستدامة في دبي للاستثمار ومروان راشد بن هاشم المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمساهمات المجتمعية "جود".

تعكس هذه المذكرة التزام الطرفين بدعم المبادرات الاجتماعية المعتمدة وتعزيز الأثر المجتمعي عبر اعتماد آليات مساهمة منظّمة وشفافة وموثوقة.

وستتعاون دبي للاستثمار مع "جود" بموجب المذكرة لدعم المبادرات المجتمعية في عدد من القطاعات الرئيسية من بينها الرعاية الصحية والإسكان والتعليم والرياضة والثقافة والفنون بالإضافة إلى البيئة.

وتأتي هذه الشراكة انسجاماً مع نهج دبي للاستثمار في تعزيز دورها المجتمعي ودعم المبادرات التي تحقق أثراً مستداماً.