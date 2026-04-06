اكتشاف 4 أنواع جديدة من العناكب وتسجيل 12 تصنيفاً لأول مرة في الإمارات

الشارقة في 6 أبريل / وام / أعلنت هيئة البيئة والمحميات الطبيعية في الشارقة تحقيق إنجاز علمي جديد يعكس ريادة الإمارة في مجالات البحث البيئي والتنوع الحيوي، وذلك من خلال اكتشاف أربعة أنواع جديدة من العناكب في عدد من البيئات الجبلية والوديان في الإمارات، إلى جانب تسجيل ثمانية أجناس وأربعة أنواع أخرى لأول مرة في الدولة.

يعد الاكتشاف ثمرة جهود فريق البحث العلمي في متحف الذيد للحياة الفطرية، بقيادة الدكتور مصطفى شرف، وبمشاركة عدد من الباحثات، وتحت إشراف إدارة المتحف.

وتم توثيق نوعين من العناكب في وادي شيص، ونوع ثالث في وادي الحلو، فيما تم اكتشاف النوع الرابع في منطقة مسافي، ما يعكس التنوع البيئي الغني الذي تزخر به هذه المناطق.

وأكدت سعادة عائشة راشد ديماس، رئيس هيئة البيئة والمحميات الطبيعية في الشارقة، أن هذا الإنجاز يجسد رؤية الهيئة في جعل البحث العلمي ركيزة أساسية لحماية البيئة، مشيرة إلى أن الاكتشاف يمثل إضافة نوعية إلى رصيد دولة الإمارات في مجال الدراسات البيئية والتنوع الحيوي، ويسهم في تعزيز فهم الأنظمة البيئية ودعم تطوير سياسات فعالة للحفاظ على الموارد الطبيعية واستدامتها.

وأضافت أن الهيئة تواصل الاستثمار في البحث العلمي وبناء الشراكات الدولية بما يعزز مكانة الشارقة مركزاً إقليمياً وعالمياً رائداً في الدراسات البيئية.

وأوضحت الهيئة أن أحد الأنواع الجديدة حمل اسم "عنكبوت جبال حجر" في إشارة إلى جبال الحجر، فيما أُطلق على نوع آخر اسم "عنكبوت الإمارات" تكريماً للدولة، بينما سُمّي النوعان الآخران بناءً على خصائصهما التشريحية.

وأشارت إلى أن نتائج هذا الاكتشاف نُشرت في العدد (1276) من مجلة "ZooKeys" العلمية المتخصصة، ضمن تعاون بحثي دولي ضم نخبة من العلماء من عدة دول، ما يعكس تنامي الحضور العلمي لدولة الإمارات على خارطة البحث البيئي العالمي.

وأكدت الهيئة أن هذه الاكتشافات تمثل خطوة ضمن مسار بحثي مستمر، في ظل ما تزخر به جبال الإمارات ووديانها وصحاريها من كنوز علمية واعدة، ما يستدعي مواصلة الدراسات الميدانية والاستكشافية للكشف عن المزيد من أسرار الحياة البرية.