منصور المنصوري:العلم والتقنيات الذكية يقودان التحول نحو منظومة صحية استباقية ومستدامة

أبوظبي في 6 أبريل /وام/ أكد معالي منصور إبراهيم المنصوري، رئيس دائرة الصحة – أبوظبي، أن دعم العلم وتسخير التقنيات الذكية وإمكانات التحليل والبحث يمثلان مفتاح الانتقال من نموذج الرعاية الصحية التقليدي القائم على الاستجابة للمرض إلى منظومة صحية استباقية، تتنبأ بالمخاطر قبل وقوعها، وتعزز الحياة الصحية المديدة، وترسّخ نموذجاً عالمياً أكثر مرونة واستدامة وعدالة.

وأوضح معاليه خلال كلمته بمناسبة "يوم الصحة العالمي 2026"، الذي يوافق السابع من أبريل من كل عام، أن الصحة أصبحت اليوم القوة الأبرز القادرة على توحيد البشرية في ظل عالم يشهد تحولات متسارعة وتحديات متزايدة، لما لها من دور محوري في مد جسور التواصل بين الدول والمجتمعات والأفراد، وتعزيز مرونة المجتمعات وقدرتها على مواجهة التحديات ومواصلة مسيرة التقدم.

وقال إن المجتمعات المرنة تتميز بامتلاك نظم صحية قادرة على التنبؤ بالمخاطر واتخاذ إجراءات استباقية تضمن استمرارية تقديم الخدمات الصحية في جميع الظروف، مشيراً إلى أن دور هذه النظم لا يقتصر على علاج المرض، بل يمتد إلى الحفاظ على الصحة وحماية المجتمعات ودعم الاستقرار في جميع الأوقات.

ونوه إلى أن شعار يوم الصحة العالمي لهذا العام "معاً من أجل الصحة.. ادعموا العلم" يشكّل دعوة ملحة للعمل الجماعي، ويعكس مسؤولية مشتركة قائمة على التعاون والثقة، والقدرة على تحويل المعرفة العلمية إلى أثر ملموس ينعكس إيجابياً على حياة الأفراد في مختلف أنحاء العالم.

وأكد أن مستقبل القطاع الصحي يرتكز على بناء نظم استباقية ووقائية، قادرة على التوسع والوصول إلى جميع فئات المجتمع بأسلوب عادل وشامل، بما يعزز التدخل المبكر ويسهم في تحقيق نتائج صحية إيجابية ومستدامة.

ولفت إلى أن الصحة الذكية تمثل ركيزة أساسية في هذا التوجه المستقبلي، من خلال تكامل البيانات وتوجيه الاكتشافات العلمية والتحقق من فاعليتها على أرض الواقع، بما يتيح تقديم رعاية صحية أكثر دقة وكفاءة، وينقل العلم من مرحلة الاكتشاف إلى التطبيق العملي ليصبح جزءا من الحياة الصحية اليومية وليس مجرد ابتكار محدود الأثر.

وأضاف معاليه أن تحقيق هذا المستقبل يتطلب تعزيز التعاون الدولي بين الحكومات والجهات المعنية بالقطاع الصحي والمؤسسات الأكاديمية، لترسيخ بنية تحتية متقدمة ووضع معايير واضحة، وتعزيز الثقة بما يمكّن من تحويل البيانات إلى قرارات وإجراءات عملية تدعم صحة المجتمعات.