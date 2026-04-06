منتخب رفع الأثقال لأصحاب الهمم يشارك في بطولة آسيا أوقيانوسيا بتايلاند

دبي في 6 أبريل/وام/ يستهل منتخب الإمارات لرفع الأثقال لأصحاب الهمم غداً مشاركته في بطولة آسيا – أوقيانوسيا المفتوحة 2026، التي تستضيفها العاصمة التايلاندية بانكوك وتستمر حتى 12 أبريل الجاري، بمشاركة نخبة من لاعبي القارة.

يشارك في البطولة 249 لاعباً ولاعبة، يمثلون 23 منتخباً، وتكتسب أهمية خاصة باعتبارها ثاني محطة إلزامية ضمن مسار التأهل إلى دورة الألعاب البارالمبية لوس أنجلوس 2028، ما يعزز مستوى المنافسة ويمنحها طابعاً تنافسياً مرتفعاً.

يمثل منتخبنا الوطني 7 لاعبين هم محمد خميس خلف في وزن 88 كيلوجراما، وأحمد خميس البلوشي في وزن فوق 107 كيلوجرامات ، ومنصور المرزوقي في وزن 49 كيلوجراما، وعبدالله النقبي في وزن 107 كيلوجرامات، إلى جانب هيفاء النقبي في وزن فوق 67 كيلوجراما، وموزة الزيودي في وزن فوق 55 كيلوجراما، وفهد محمد في وزن 97 كيلوجراما.

وأكد عبدالله حسن الفلاسي، رئيس البعثة، أن المنتخب استكمل برنامجه التدريبي وفق الخطة المعتمدة قبل انطلاق المنافسات، مشيراً إلى أن الأجواء إيجابية وتعكس مستوى عالياً من التركيز والانضباط.

وأوضح أن المنتخب خاض فترة إعداد مكثفة ركزت على رفع الجاهزية البدنية والفنية، وتهيئة اللاعبين للمنافسة القارية، بما يتواكب مع أهمية المرحلة الحالية في مشوار التأهل البارالمبي.