اتحاد القوس والسهم يتوج الفائزين في المرحلة الرابعة لدوري الإمارات

الشارقة في 6 أبريل/ وام / اختتم اتحاد الإمارات للقوس والسهم منافسات المرحلة الرابعة من دوري الإمارات بنادي شرطة الشارقة، والتي أقيمت على مدار يومي السبت والأحد بمشاركة 93 لاعبا ولاعبة.

وأسفرت منافسات فردي القوس المحدب تحت 18 عاما عن فوز علي يعقوب من نادي الشارقة الرياضي للألعاب الفردية بالذهبية، وحصدت الميدالية نفسها في فئة السيدات اللاعبة سامية أودينايفا من نادي الشارقة الرياضي للمرأة.

وحقق شهاب أحمد لاعب نادي أبوظبي ذهبية فردي القوس المركب تحت 18 عاما، وباكشيتا سارافانان لاعبة أكاديمية دي آرشرز ذهبية الفئة نفسها للسيدات، بينما تصدر سعيد محمد الظهوري من نادي دبا الحصن فئة فردي القوس المحدب تحت 21 عاما، وحققت المركز الأول في الفئة نفسها للسيدات اللاعبة مريم الصايغ من نادي أبوظبي.

وشهدت فئة الفردي في القوس المركب تحت 21 عاما فوز أحمد إياد من نادي البطائح بالذهبية، وحصدت الميدالية نفسها في فئة السيدات اللاعبة سارة عادل من نادي الشارقة الرياضي للمرأة.

وتوج اللاعب إندرا شاند من نادي الحمرية بذهبية فردي القوس المحدب، وأحرزت سينهال ديفاكار من نادي الشارقة الرياضي للمرأة ذهبية السيدات، بينما حقق اللاعب سانيل أنيالان من أكاديمية مشرف ذهبية فردي القوس المركب، وآمنة يوسف العوضي من نادي الشارقة الرياضي للمرأة ذهبية فئة السيدات.

وأحرز اللاعب علي ناصر المري من نادي أبوظبي ذهبية فردي القوس المركب لفئة أصحاب الهمم، كما حصدت اللاعبات منى الشرع وسامية أودينايفا وشيخة عبدالغني آل علي من نادي الشارقة الرياضي للمرأة ذهبية الفرق مختلط للقوس المحدب تحت 18 عاما.

ونال الثلاثي عبدالله علي وعبدالله خالد وإندرا شاند من نادي الحمرية ذهبية القوس المحدب للفرق مختلط، كما ذهبت صدارة القوس المركب فرق مختلط تحت 18 و21 عاما للاعبين منصور حمد الكعبي وناصر سعيد الراشدي وعبيد أحمد الكتبي من نادي المدام، وجاءت الصدارة في القوس المركب للفرق مختلط لنادي أكاديمية مشرف عبر اللاعبين أرتشيش أرفانيد، وسانيل أنيالان ومحمد أنفار.

توج الفائزين سعادة هنادي خليفة الكابوري رئيس الاتحاد، وحميد سبت الشامسي نائب رئيس الاتحاد، بحضور عدد من المسؤولين في الاتحاد والأندية المشاركة.