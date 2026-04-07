إعلان المتأهلين لنهائي تحدي "مستقبل الصحة" العالمي

أبوظبي في 7 أبريل/ وام/ أعلنت "مستقبل الصحة – مبادرة عالمية من أبوظبي"، بالتعاون مع مبادرة "MIT Solve" التابعة لمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، أسماء المتأهلين الخمسة إلى المرحلة النهائية من تحدي "مستقبل الصحة" العالمي، في خطوة تعكس التزام أبوظبي بتطوير نماذج رعاية صحية استباقية ترتكز على البيانات، خصوصاً في ظل الأعباء المتزايدة التي تواجه النظم الصحية حول العالم نتيجة انتشار الأمراض المزمنة، وارتفاع معدلات الشيخوخة بين السكان، ومحدودية الوصول إلى خدمات الكشف المبكر.

ويحمل التحدي شعار "توظيف تقنيات الاستشعار لبناء أنظمة رعاية صحية استباقية"، حيث صُمم لتطوير حلول مبتكرة تمكّن من الكشف المبكر عن المخاطر الصحية، ورصد واستشعار التغيرات في صحة السكان والمجتمعات، وتوسيع نطاق التحول نحو نماذج الرعاية الوقائية والاستباقية.

وشملت قائمة المتأهلين إلى المرحلة النهائية شركة "SOIK Corporation" من اليابان من خلال نظام "إس بي إيه كيو"، وهو نظام استشعار مجتمعي مدعوم بالذكاء الاصطناعي يهدف إلى الكشف المبكر عن المخاطر التي تواجه الأمهات في البيئات محدودة الموارد، إلى جانب شركة "Huna" من البرازيل عبر نظام "هونا كانسر نافيجيتر" الذي يعتمد على توظيف الذكاء الاصطناعي في تحليل فحوصات الدم الروتينية بهدف تسهيل الكشف المبكر عن السرطان وتمكين المرضى من المشاركة الفاعلة في تعزيز رعايتهم الصحية.

كما تضمنت القائمة شركة "ThinkMD" من أستراليا التي توفر منصة رقمية تهدف إلى تحسين مستوى الرعاية الصحية المقدمة من قبل الأخصائيين الصحيين الميدانيين عبر تزويدهم بمعلومات تحليلية فورية تدعم إجراءات الصحة العامة، إضافة إلى شركة "Vector Control Innovations" من الولايات المتحدة التي طورت منصة "فيكتور كام" المجتمعية لمراقبة البعوض والمدعومة بالذكاء الاصطناعي بهدف توليد رؤى تنبؤية تسهم في دعم اتخاذ القرار في الأنظمة الصحية محدودة الموارد.

وشملت القائمة أيضاً شركة "Arkangel AI" من كولومبيا عبر برنامج "أنريد سيجنال" التقني الذي يحوّل الملاحظات السريرية إلى مؤشرات إنذار مبكر على مستوى السكان، ويُستخدم حالياً في أكثر من 300 مستشفى موزعة على 11 دولة حول العالم.

وسيستعرض المتأهلون النهائيون حلولهم المبتكرة خلال جلسة عرض مباشرة تُعقد ضمن أعمال جمعية الصحة العالمية في جنيف بتاريخ 19 مايو المقبل، حيث سيتم اختيار فائز واحد بالجائزة الكبرى البالغة 200 ألف دولار أمريكي، إلى جانب جائزتين للمركزين الثاني والثالث بقيمة 50 ألف دولار أمريكي لكل منهما، إضافة إلى إتاحة الفرصة للفرق الفائزة للوصول إلى شبكة عالمية تضم صناع السياسات والمستثمرين وقادة قطاع الصحة.

وقالت الدكتورة أسماء المناعي، المدير التنفيذي لقطاع علوم الحياة الصحية في دائرة الصحة – أبوظبي، إن اختيار المتأهلين في تحدي "مستقبل الصحة" يعكس مساعي أبوظبي نحو تطوير نظم رعاية صحية استباقية تتجاوز حدود علاج المرض بعد اكتشافه إلى فهم المخاطر الصحية مبكراً واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة بشكل استباقي، مؤكدة مواصلة الإمارة بناء منظومة صحية متكاملة قائمة على البيانات تجمع بين التكنولوجيا والسياسات الصحية لتحقيق نتائج صحية أفضل للمجتمعات.

وأضافت أن برنامج مبادرات وفعاليات "مستقبل الصحة" الممتد على مدار العام يعمل على تطوير مسارات تجمع بين الابتكار العالمي والتطبيق العملي، بما يضمن اختبار الحلول المتقدمة وتوسيع نطاقها ودمجها ضمن النظم الصحية المختلفة.

من جانبها، أكدت هالة حنّا، المديرة التنفيذية لمبادرة MIT Solve، أن حجم وتنوع المشاركات يعكس الحاجة العالمية الملحّة والمشتركة لإعادة التفكير في كيفية رصد الأنظمة الصحية للمخاطر والاستجابة لها، مشيرة إلى أن الحلول التي قدمها المتأهلون النهائيون تُظهر قدرة النماذج المحلية على الإسهام في توجيه التحول الصحي على المستوى العالمي.

واستقطب التحدي منذ إطلاقه 393 مشاركة من 68 دولة، ما يعكس زخماً عالمياً متنامياً ينسجم مع رؤية أبوظبي الهادفة إلى إعادة تشكيل مستقبل الصحة عالمياً من خلال الابتكار والتعاون الدولي.

وجاء اختيار المتأهلين النهائيين عقب عملية تقييم متعددة المراحل تضمنت عروضاً مباشرة لعشرة فرق تأهلت إلى مرحلة نصف النهائي، حيث جرى اختيار خمسة فرق بناءً على قدرتها على تحويل البيانات الصحية إلى رؤى عملية قابلة للتطبيق وتحقيق أثر ملموس في مختلف بيئات وأنظمة الرعاية الصحية حول العالم.

وشملت قائمة الفرق المتأهلة إلى مرحلة نصف النهائي، والتي تم تكريمها، كلاً من Quantitative Engineering Design / QED.ai من مالاوي عبر نظام "سكان فورم"، وشركة نبتة هيلث من دولة الإمارات عبر نظام "سوفيرين ووركفورس هيلث"، وشبكة eSHIFT Partner Network من سويسرا عبر مشروع "فاسيليتي بالس"، ومؤسسة The Antara Foundation من الهند عبر مشروع "أنوجامي"، ومنظمة Environmental Women Organisation من كولومبيا عبر مشروع "إثنوهيلث إيه آي".

كما جرى في إطار عملية الاختيار تكريم عشرة فرق من دول عدة حول العالم تشمل الإمارات ونيبال وجنوب أفريقيا وزيمبابوي وأوغندا والولايات المتحدة والهند وتايلاند وكينيا، تقديراً لإسهاماتها العلمية وحلولها المبتكرة في تطوير مستقبل الرعاية الصحية.

وسيتم توجيه الدعوة إلى ممثل عن كل فريق من فرق نصف النهائي، بجانب الفرق المختارة ضمن فئة "الإشادة الخاصة"، لعرض ابتكاراتهم خلال قمة مستقبل الصحة التي تستضيفها أبوظبي خلال الفترة من 20 إلى 22 أكتوبر المقبل، بما يتيح لهم التواصل المباشر مع صنّاع السياسات العالميين والمستثمرين وقادة القطاع الصحي، دعماً لتعزيز الابتكار وتسريع تبني الحلول الصحية المتقدمة وبناء مستقبل صحي أكثر استدامة وشمولاً.