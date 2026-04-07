"أبوظبي للغة العربية" يفتح باب التسجيل في "ورشة الكتابة لليافعين"

أبوظبي في 7 أبريل/ وام/ أعلن مركز أبوظبي للغة العربية، اليوم، عن فتح باب التسجيل في "ورشة الكتابة لليافعين" ضمن برنامج "قلم للكتابة الإبداعية"، الموجه لدعم الكتاب الإماراتيين، وصقل قدراتهم الكتابية، وتشجيعهم على تقديم أعمال أدبية مرموقة.

ويستمر التسجيل حتى 14 أبريل الجاري ، فيما يقام برنامج الورشة التي تشرف عليها الكاتبة هدى الشوا، من 18 إلى 24 أبريل الجاري، وذلك بهدف تحسين القدرات الكتابية لدى المشاركين فيها ضمن مختبر إبداعي، ما يعكس جهود المركز الداعمة لحركة الإبداع والتأليف، ضمن رؤية أبوظبي للثقافة والهوية، وإسهاماً في النهوض باللغة العربية، والاهتمام بتعلمها وإثرائها.

وتقدم الورشة معلومات مكثفة للمشاركين ، تتناول معايير كتابة أي عمل إبداعي، وتتضمن الاختيارات الفنية الواعية والمناسبة في الكتابة القصصية من موضوع، وأفكار، وعنوان، وإطار زمني، ورسم الشخصيات، ومتن القصة، وحبكة، وخاتمة مهمة تستقر في ذهن القارئ.

وتستعرض الورشة الممارسات الفُضلى والتطبيقات العملية في كتابة رواية اليافعين؛ كالتنقل الرشيق بين الحوار والسرد، واختيار الأفعال الحركيّة، وسبك اللغة، وتوظيف الحواس لبناء عالم قصصي جاذب للفئة العمرية الشبابية، وصولاً إلى النهاية المؤثرة في المخيلة.

وتتضمن شروط التقديم في الورشة أن يكون المتقدم من المواهب والكتّاب الإماراتيين الجادين من الفئة العمرية 18 عاماً وأكثر، وأن يلتزم بحضور ورش العمل كاملة.