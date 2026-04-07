منافسات مهرجان الظفرة للقوس والسهم تنطلق غدا

أبوظبي في 7 أبريل/ وام/ أعلن نادي أبوظبي للقوس والسهم، عن انطلاق منافسات فعاليات مهرجان الظفرة للقوس والسهم، غدا، بدعم مجلس أبوظبي الرياضي، وبالتعاون مع نادي الظفرة للرماية.

وأوضح النادي في بيان له، أن المهرجان سيقام في ملاعب نادي الظفرة للرماية، بهدف اكتشاف المواهب، وضمها إلى النادي، وتوفير بيئة محفزة ومشجعة لممارسة اللعبة لمختلف فئات المجتمع، ضمن إستراتيجية نشر اللعبة في مختلف المناطق بإمارة أبوظبي.

وأوضح أن المهرجان يتضمن مسابقات متنوعة للفئات العمرية، إضافة إلى ألعاب ترفيهية، لتعزيز تواجد العائلات مع أبنائهم وتشجيهم على ممارسة الرياضة، لتحقيق أهداف عام الأسرة 2026.

وأشار إلى التنسيق مع نادي الظفرة للرماية في توفير كافة المتطلبات لنجاح المهرجان، وتسجيل المشاركين، وإعلان كافة الإجراءات الخاصة بالمنافسات المتنوعة لكافة الأعمار السنية.