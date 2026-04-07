"سي وورلد أبوظبي" تنظم فعالية "براعم البحر" بتجارب تفاعلية وعروض تمزج بين الترفيه والمعرفة

أبوظبي في 7 أبريل/ وام / تستقبل "سي وورلد جزيرة ياس، أبوظبي"، أكبر مدينة ترفيهية داخلية للأحياء البحرية في العالم، موسم الربيع لهذا العام بإطلاق الموسم الثاني من فعالية "براعم البحر"، والتي ستستمر حتى 26 أبريل.

وتوفّر الفعالية لزوارها تجربة غنية بالأنشطة المستوحاة من الحياة البحرية، تشمل ورشاً لفنون الرمال، وتحديات تفاعلية مشوقة، ولقاءات مع شخصيات سي وورلد أبوظبي المحبوبة في تجربة مفعمة بالمرح والحيوية لجميع أفراد العائلة وسيلتقي الزوار بشخصيات سي وورلد أبوظبي التي ستتألق بأزياء الربيع داخل عالم "المحيط يجمعنا"، حيث ستقدم عرضاً موسمياً جديداً يبعث أجواءً من المرح والحيوية لدى الأطفال.

وخلال هذه التجربة، يمكن للزوار التعرف على تأثير تغيّر الفصول في إحياء الحياة تحت الماء، إلى جانب فرصة لقاءات تفاعلية تضفي على التجربة طابعاً مرحاً وذكريات مميزة.

كما توفر "سي وورلد جزيرة ياس، أبوظبي" لزوارها للصغار كتيب "براعم البحر"، الذي يصحبهم في مغامرة تعليمية فريدة عبر العوالم الثمانية الغامرة في المدينة، بهدف اكتشاف أسرار الأحياء البحرية وجمع الملصقات الملوّنة المرتبطة بكل عالم. وبمجرد إكمال المهمة، سيحصل المشاركون على مفاجأة مميزة. يتوفّر الكتيب مقابل 20 درهماً، مع خصومات حصرية لحاملي البطاقات السنوية.

وإلى جانب الأجواء الحيوية والأنشطة الترفيهية المتنوعة، يمكن لضيوف سي وورلد جزيرة ياس، أبوظبي أيضاً الاستمتاع بمشاهدة نمو وازدهار الأحياء المختلفة في المدينة الترفيهية للأحياء البحرية، حيث في مناطق القارة القطبية الجنوبية، يمكن لقاء فراخ البطاريق التي فقست حديثًا، ومشاهدة كيف تنمو وتزدهر في موطنها الجليدي، أو التوجه للمحيط الاستوائي لرؤية الطيور الصغيرة في الغابة الاستوائية، ثم الانتقال إلى "المنطقة الصخرية" لمشاهدة صغير أسد البحر. وترافق هذه اللحظات المميزة فرصة للتعلّم واكتساب المعرفة من مسؤولي التعليم والتثقيف في سي وورلد جزيرة ياس، أبوظبي.

ويتم تنظيم فعالية "براعم البحر" يومياً خلال ساعات العمل، من الساعة 10:00 صباحًا حتى 6:00 مساءً، حتى 26 أبريل.