"اللوفر أبوظبي" يُفتح باب المشاركة في معرض "فن الحين 2026" وجائزة ريتشارد ميل للفنون

أبوظبي في 7 أبريل /وام/ أعلن متحف اللوفر أبوظبي، فتح باب تقديم عروض المشروعات للمشاركة في النسخة السادسة من مبادرته للفن المعاصر معرض "فنّ الحين 2026"، وجائزة ريتشارد ميل للفنون، وتوسيع نطاق المشاركة فيهما ليشمل الهند ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بما يعكس الروابط التاريخية الطويلة بين دولة الإمارات العربية المتحدة والهند، القائمة على التبادل والتعايش والقيم الإنسانية المشتركة.

ودعا المتحف الفنّانين من دول مجلس التعاون الخليجي (المواطنين والمقيمين) ومن الهند (المواطنين) إلى تقديم عروض مشروعات لمعرض "فنّ الحين 2026" تتمحور حول موضوع "الروافد"، الذي يستكشف كيف يتشكّل العالم المعاصر عبر التفاعل بين التاريخ، والثقافات، والبيئات، وكيف تنشأ حالة التلاقح الثقافي لتُسهم في إنشاء مساحات للتبادل، والتفاعل، والاندماج، والتحوّل.

وسيعمل الفنانون، في إطار هذه النسخة من المعرض، على إعداد عروض مشروعات لأعمال فنية ضخمة مخصّصة للموقع، تتفاعل مع المساحات الخارجية تحت قبّة اللوفر أبوظبي الأيقونية بداية من النافورة الدمشقية ومرورًا بممر يؤدي إلى حوض ضحل يحفّز على التأمل، وصولًا إلى العمل الفنّي الجداري العام للفنانة جيني هولزر.

وكانت النسخة الأولى من معرض "فن الحين" قد انطلقت في "اللوفر أبوظبي" عام 2021، وهو يدعم المواهب المحلية والإقليمية، ويسلط الضوء على المشهد الفني والثقافي النابض بالحياة في المنطقة، كما يستمر في توسيع نطاقه عبر مناطق جغرافية مختلفة، وتوفير مساحة للتفاعل بين الثقافات المختلفة، وعرض سرديات الإبداع الإنساني التي تتجاوز حدود الثقافات والحضارات الفردية.

ويرتكز موضوع نسخة هذا العام "الروافد" على هذه الرؤية؛ إذ ينظر إلى الثقافة على أنها مثل البحر ليست ثابتة أو أحادية، بل متعددة الطبقات ومتطورة باستمرار، ويُعاد تشكيلها عبر الحركة، واللقاء، والعودة.

ويتناول موضوع المعرض هذا العام موضوعات الهجرة، والفراق، والحنين، والفقدان، كما يتطرق إلى مفاهيم القبول، والانبعاث، والتجدّد، ويذكرنا بأن تقاطع اللغات، والأطعمة، والموسيقى، والممارسات الاجتماعية المتنوعة يمثّل بعضاً من أهم تجاربنا الثقافية وأكثرها ثراءً.

وأوضح المتحف أن باب تقديم عروض المشروعات مفتوح حتى 31 مايو 2026، وأنه يمكن للفنانين تقديم عروضهم عبر موقعه الإلكتروني.

وستتولى لجنة تحكيم مرموقة تقييم العروض واختيار الأعمال المدرجة في القائمة المختصرة تمهيدًا لتكليف الفنانين بتنفيذها وعرضها في معرض "فن الحين" الذي يُفتتح في نوفمبر المقبل.

وسيحصل أحد الفنانين المرشحين على جائزة ريتشارد ميل للفنون لعام 2026، والتي تبلغ قيمتها 60 ألف دولار، وتهدف إلى دعم الفنانين المعاصرين وإبراز إبداعاتهم بما يتماشى مع رسالة المتحف المتمثلة في تعزيز الروابط بين الثقافات وتسليط الضوء على المواهب الإقليمية، وسيُعلن عن الفائز بالجائزة في ديسمبر المقبل.