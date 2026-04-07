"السوربون أبوظبي" تطلق مسابقة للأفلام القصيرة حول دور الذكاء الاصطناعي في مستقبلها

أبوظبي في 7 أبريل /وام/ أعلنت جامعة السوربون أبوظبي، إطلاق مسابقة وطنية للأفلام القصيرة تدعو الطلاب من جميع أنحاء الدولة إلى وضع تصوراتهم حول دور الذكاء الاصطناعي في رسم الملامح المستقبلية للجامعة وتأثيره على طلابها والمجتمع بشكل عام خلال العشرين عاماً القادمة.

وتحمل المبادرة عنوان "20 عاماً، 20 رؤية: وضع تصور لجامعة السوربون أبوظبي خلال العشرين عاماً القادمة في ظل الذكاء الاصطناعي"، وتأتي في إطار الذكرى السنوية العشرين لتأسيس الجامعة.

وتستقبل المسابقة مشاركات طلاب المرحلة الثانوية من الصف العاشر إلى الثاني عشر، وطلبة مرحلة البكالوريوس من التخصصات المختلفة، وتدعو المشاركين إلى إنتاج أفلام أصلية بمدة 3 دقائق لتسليط الضوء على مسيرة الجامعة وتأثيرها ومستقبلها في مجالي الذكاء الاصطناعي والابتكار.

وتدعو المسابقة الطلاب إلى التعبير عن رؤيتهم حول دور الذكاء الاصطناعي في تطوير تجربة الجامعة، وإبراز مسيرة تطورها ومستقبلها في عالم قائم على الذكاء الاصطناعي، بدءاً من الأساليب الجديدة في التعلم والبحث وصولاً إلى المسارات المهنية والمجتمعات التي يسهم الجيل القادم من الخريجين في رسم ملامحها.

وتنسجم المبادرة مع الرؤية الوطنية لدولة الإمارات وإستراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031، التي تهدف إلى ترسيخ المكانة العالمية الرائدة للدولة في مجال الذكاء الاصطناعي، إلى جانب الارتقاء بمستويات الابتكار والقطاعات القائمة على المعرفة.

وقالت البروفيسورة ناتالي مارسيال براز، مديرة جامعة السوربون أبوظبي، إن الجامعة تعمل على تعزيز جهود دمج الذكاء الاصطناعي ضمن مجالات التعليم والأبحاث والتخصصات الإبداعية، وإن مسابقة "20 عاماً، 20 رؤية" تشجع الطلاب على وضع تصوراتهم حول مسيرة تطورها ومستقبلها في عالم قائم على الذكاء الاصطناعي، إلى جانب مناقشة الأبعاد الأخلاقية والثقافية والمجتمعية للتقنيات الجديدة، لافتة إلى أن هذه المبادرة تؤكد أهمية دور "السوربون أبوظبي" في دعم رؤية دولة الإمارات لبناء مستقبل مبتكر وقائم على المعرفة، وتعكس التزامها المستمر بتمكين الطلبة من تطوير مهاراتهم بطريقة هادفة وإبداعية.

من جانبه، أكد الدكتور كزافيير فريسكيه، مدير مركز السوربون للذكاء الاصطناعي، حرص المركز على تطوير البحث والتعليم في مجال الذكاء الاصطناعي في التخصصات المختلفة، وتعزيز التعاون بين الطلاب والفرق الأكاديمية وشركاء القطاع، داعيا الطلاب من خلال هذه المسابقة إلى وضع تصوراتهم حول المستقبل.