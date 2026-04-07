لجنة الشؤون الاجتماعية في "الوطني الاتحادي" تواصل دراسة جودة خدمات كبار المواطنين

أبوظبي في 7 أبريل /وام/ واصلت لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الذي عقدته اليوم، برئاسة سعادة مريم ماجد بن ثنية النائب الثاني لرئيس المجلس، رئيسة اللجنة، دراسة موضوع سياسة الحكومة في شأن دعم جودة الخدمات المقدمة لكبار المواطنين بحضور ممثلي وزارة الأسرة ووزارة الصحة ووقاية المجتمع.

وشارك في الاجتماع سعادة كل من شيخة سعيد الكعبي، مقررة اللجنة، وحشيمة ياسر العفاري، ومنى راشد طحنون، أعضاء اللجنة، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، وحصة تهلك، وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنمية في وزارة الأسرة، وعدد من المختصين في وزارة الصحة ووقاية المجتمع.

وناقشت اللجنة آلية استثمار الخبرات الوطنية لكبار المواطنين وتعزيز مشاركتهم المدنية والاقتصادية، ومدى مواءمة منظومة الرعاية الصحية مع متطلبات الشيخوخة الصحية والقدرة الوظيفية لكبار المواطنين، والتسهيلات الوظيفية والمزايا المقررة للقائمين على رعاية كبار المواطنين، ودور البنية التحتية المؤهلة في تمكين كبار المواطنين وضمان استقلاليتهم، والنفاذ الرقمي لكبار المواطنين للخدمات الحكومية والبدائل الملائمة، وأهمية الاستقرار المالي لكبار المواطنين وأثره على جودة الحياة.

وتطرق الاجتماع إلى تطوير وتوسيع المراكز المجتمعية الاتحادية المتخصصة في رعاية كبار المواطنين لتعزيز مشاركتهم في الحياة المجتمعية، والتدريب المهني لمقدمي الرعاية المنزلية للتعامل مع الشيخوخة.

وتناقش لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية الموضوع العام وفق محاور السياسات الداعمة للشيخوخة بين كفاءة الرعاية الصحية واستثمار خبرات كبار المواطنين، ومدى مواءمة الأطر التشريعية المنظمة لاحتياجاتهم في مجالات الرعاية والتمكين، وتعزيز التواصل المجتمعي والحياة النشطة لكبار المواطنين.