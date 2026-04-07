"الاتحادية للضرائب" تنفذ 176 ألف زيارة تفتيشية في الأسواق خلال 2025

أبوظبي في 7 أبريل /وام/ أعلنت الهيئة الاتحادية للضرائب، ارتفاع عدد الزيارات التفتيشية الميدانية التي نفذتها فرقها المُختصة بالتعاون مع الجهات المعنية خلال عام 2025 الماضي، إلى نحو 176 ألف زيارة في جميع إمارات الدولة، بنسبة زيادة سنوية بلغت نحو 89% مقارنة بعام 2024 الذي نفَّذت الهيئة خلاله نحو 93 ألف زيارة، مؤكِّدة تعزيز جهودها الرقابية لمُكافحة التهرُّب الضريبي، وزيادة مستوى الامتثال، وحماية حقوق المُستهلكين.

وقال سعادة عبدالعزيز محمد الملا، مدير عام الهيئة، إنها تواصل جهودها المُكثفة للإسهام الفاعل في الرقابة على الأسواق المحلية بالتعاون مع الجهات المعنية لضمان الالتزام بالتشريعات والإجراءات الضريبية، موضحا أن عمليات التفتيش تقوم على آليات رقابية إلكترونية متنوعة لمنع بيع أو تداول أو تخزين منتجات غير مستوفاة لضريبة القيمة المضافة أو الضريبة الانتقائية المُستحقَّة، ومن بين هذه الآليات "نظام العلامات المميزة على التبغ ومنتجاته" الذي شهد عمليات تطوير مُستمرة منذ إطلاقه قبل أكثر من 6 سنوات، حيث يتم تثبيت "الطوابع الضريبية الرقمية" على عبوات منتجات التبغ، ويتم تسجيلها في قاعدة بيانات الهيئة، ويتضمن كل طابع معلومات مُسجَّلة إلكترونيًا يمكن قراءتها بجهاز خاص يستخدمه المفتشون المخولون بذلك للتأكد من سداد الضريبة على هذه المنتجات.

وأضاف أن نتائج الحملات التفتيشية المُنفَّذة خلال عام 2025 تؤكد نجاح الخطط الرقابية الشاملة التي يتم تنفيذها بدقة، فيما تُكثِّف الهيئة جهودها لمُساعدة قطاعات الأعمال على الامتثال الطوعي للأنظمة والإجراءات الضريبية والتعامل بكفاءة ووعي مع المنظومة.

من جانبها، أكدت سارة الحبشي، المدير التنفيذي لقطاع الامتثال الضريبي في الهيئة الاتحادية للضرائب، حرص الهيئة على حماية المُستهلكين من تسرُّب المُنتجات الضارة غير المُطابِقة لمعايير الجودة المُعتمدة في الدولة، وعلى مُكافحة التهرُّب الضريبي من خلال التنفيذ الدقيق للتشريعات والإجراءات الضريبية التي حددت بوضوح جميع الالتزامات المُتبادلة بينها وبين ودافعي الضرائب مع الحرص الكامل على حماية المُستهلكين من خلال إحكام الرقابة على أسواق الدولة.

وأوضحت الهيئة الاتحادية للضرائب، أن الجهود الرقابية المُتواصلة التي تقوم بها أسفرت عن ضبط ومُصادرة 29.5 مليون عبوَّة مُخالِفة من مُنتجات التبغ غير المُطابِقة للمواصفات لا تحمل "الطوابع الضريبية الرقمية" خلال عام 2025، مُقابل نحو 11 مليون عبوَّة مُخالِفة تم ضبطها خلال الزيارات التفتيشية المُنفَّذة في عام 2024 بزيادة بلغت نسبتها 169%، كما تم ضبط نحو 7.6 ملايين عبوَّة مُخالفة من السلع الانتقائية الأخرى التي تشمل المشروبات الغازية، ومشروبات الطاقة والمشروبات المُحَلَّاة مُقابل نحو 4 ملايين عبوَّة مُخالفة من السلع الانتقائية الأخرى تم ضبطها خلال الزيارات التفتيشية المُنفَّذة في عام 2024 بزيادة بلغت نسبتها أكثر من 90%.

وأشارت إلى أن القيمة الإجمالية للمُستحقّات الضريبية والغرامات المُرتبطة بها التي تم ضبطها خلال الزيارات التفتيشية المُنفَّذة في عام 2025 بلغت أكثر من 608 ملايين درهم مُقابل 348 مليون درهم خلال الزيارات المُنفَّذة في 2024 بزيادة بلغت نسبتها نحو 75%، فيما أسهمت الرقابة الفعَّالة على الأسواق في الكشف عن العديد من المنشآت المُخالفة للقوانين الضريبية، كما تم توجيه إشعارات بالتسجيل إلى مُنشآت مُخالِفة.