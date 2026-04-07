جائزة الشارقة للعمل التطوعي تشدد على دور التطوع الصحي في تحسين جودة الحياة في يوم الصحة العالمي

الشارقة في 7 أبريل/ وام / أكدت جائزة الشارقة للعمل التطوعي، بمناسبة يوم الصحة العالمي الذي يُصادف 7 أبريل من كل عام، أهمية ترسيخ ثقافة التطوع في القطاع الصحي، باعتباره أحد المسارات الحيوية الداعمة لتعزيز جودة الحياة، وذلك تماشياً مع شعار هذا العام "معاً من أجل الصحة.. ادعموا العلم".

وأوضحت الجائزة أن هذه المناسبة العالمية تمثل فرصة لتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية الصحة العامة، وتسليط الضوء على الجهود المشتركة التي تبذلها المؤسسات والأفراد في نشر الثقافة الصحية، والارتقاء بمستوى الخدمات الوقائية والعلاجية.

وقالت سعادة سعاد الشامسي، المدير التنفيذي للجائزة، إن التطوع في المجال الصحي يُعد نموذجاً متقدماً للتطوع المتخصص، لما له من دور مباشر في دعم القطاع الصحي وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة للمجتمع، لا سيما في مجالات التوعية والوقاية والمساندة المجتمعية مشيرة إلى أن المتطوعين في هذا المجال يؤدون دوراً تكاملياً مع الجهات الصحية، من خلال مشاركتهم في الحملات التوعوية والمبادرات المجتمعية، وتقديم الدعم للفئات الأكثر احتياجاً، بما في ذلك المرضى وكبار السن، إلى جانب الإسهام في نشر أنماط الحياة الصحية وتعزيز السلوكيات الوقائية.

وأكدت أن الجائزة تضع ضمن أولوياتها دعم وتطوير التطوع المتخصص عبر برامجها ومبادراتها الهادفة إلى استقطاب الكفاءات وتمكينها من توظيف خبراتها في خدمة المجتمع، إلى جانب تكريم المبادرات الصحية المتميزة التي تحقق أثراً مستداماً.

وأشارت إلى حرص الجائزة على تحفيز المؤسسات والأفراد لتبني مبادرات مبتكرة في المجال الصحي، تسهم في رفع مستوى الوعي وتعزيز مفاهيم المسؤولية المجتمعية، بما يدعم توجهات الدولة نحو بناء مجتمع صحي وآمن.

ودعت الشامسي أفراد المجتمع إلى المشاركة الفاعلة في العمل التطوعي الصحي، مؤكدة أن تعزيز صحة الإنسان مسؤولية مشتركة، وأن العمل التطوعي يمثل شريكاً أساسياً في تحقيق التنمية المستدامة وترسيخ جودة الحياة في المجتمع.