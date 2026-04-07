بلدية مصفوت: مسارات متنوعة لممارسة الرياضة المجتمعية

مصفوت في 7 أبريل/ وام / أكدت بلدية مصفوت في دائرة البلدية والتخطيط بحكومة عجمان، الحرص على زيادة عدد المسارات سنويا لممارسة الرياضة المجتمعية، وتنوعها في مصفوت، بتوجيهات الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان.

وقال سيف بن غدير الكتبي، مدير إدارة بلدية مصفوت في دائرة البلدية والتخطيط بحكومة عجمان، أن هناك 22.7 كلم مسارات جبلية متنوعة في مصفوت، بالإضافة إلى مسارات أخرى في مناطق مختلفة، بما يعطي الحرية في الاختيار لكافة فئات المجتمع لممارسة الأنشطة الرياضية، بالإضافة إلى الربط بين مسارات حتا ومصفوت قبل نهاية العام الحالي.

وأضاف أن منطقة مصفوت تمتلك تنوعا ثقافيا ورياضيا وسياحيا وتراثيا، كما تتوفر بها مسارات المشي، وملاعب كرة القدم التي أنشأها مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة، وتستضيف الفعاليات المختلفة على مدار العام، بالإضافة إلى نادي مصفوت لكافة أفراد المجتمع وجميع الأعمار، وتوافر فرص الاستثمار السياحي والرياضي.

وأثنى الكتبي على النجاح اللافت، والمشاركة الكبيرة لفئات المجتمع وكبار المواطنين والسيدات في مبادرة مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة، "خطوات وذكريات (50×50)"، بمنطقة مصفوت مؤخرا، في إطار رؤية المجلس، لتحفيز وتشجيع أفراد المجتمع على ممارسة الرياضة، مشيرا إلى أن المبادرة أتاحت للجميع الاطلاع على المعالم التاريخية والسياحية والأفلاج في منطقة مصفوت، وممارسة الرياضة من خلال هذه المبادرة.