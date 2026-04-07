الفجيرة تستضيف الجولة الثالثة من بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو

الفجيرة في 7 أبريل /وام/ تستضيف إمارة الفجيرة، يوم السبت المقبل، منافسات الجولة الثالثة من بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو، المخصصة لفئة "بدون البدلة"، وذلك في مجمع زايد الرياضي، في ظل استمرار المنافسة بين الأندية والأكاديميات وسعيها لتعزيز مواقعها في الترتيب العام.

وتقام اليوم الأول نزالات فئات تحت 12 و14 و16 عاماً، على أن تستكمل المنافسات يوم الأحد بنزالات فئات تحت 18 عاماً، والكبار، والأساتذة، في مشهد يعكس تنوعاً فنياً وتدرجاً متكاملاً للفئات العمرية ضمن مسيرة البطولة.

وتكتسب منافسات فئة "بدون البدلة" أهمية خاصة لما تفرضه من إيقاع أسرع واعتماد أكبر على التحكم الجسدي والتكتيك الفوري، ما يجعلها اختباراً مختلفاً لقدرة اللاعبين على التكيف مع أنماط متعددة من المنافسة، خصوصاً مع تقارب المستويات وتطور المنافسة مع تقدم الجولات.

وفي هذا السياق، أشاد فهد علي الشامسي، الأمين العام لاتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة، بالمستوى المتميز للمشاركة والتنافس في الجولتين السابقتين، مؤكداً أن الجولة الثالثة تأتي استكمالاً لهذه المكتسبات وتعكس النجاح على أرض الواقع.

وقال إن المستويات الفنية المتقاربة والحضور القوي في الجولتين الماضيتين يعكسان حجم التطور الذي تشهده البطولة، لافتا إلى الانتقال، مع دخول الجولة الثالثة، إلى مرحلة تتطلب استمرارية في الأداء وقدرة أكبر على التكيف مع متغيرات المنافسة، خاصة في نزالات بدون البدلة التي تعتمد على سرعة اتخاذ القرار ودقة التنفيذ، ومؤكدا أن هذا التطور في المستوى يعزز جودة النزالات ويمنح البطولة عمقاً فنياً متقدماً.

وأضاف أن البطولة تشهد حضوراً لافتاً للعائلات التي تواكب أبناءها في الفئات المختلفة، في مشهد يعكس تنامي دور الأسرة كشريك أساسي في دعم مسيرة اللاعبين، وترسيخ بيئة محفزة تسهم في بناء جيل يتمتع بالالتزام والانضباط داخل وخارج بساط المنافسة.

من جانبه، أكد إبراهيم الياسي، لاعب نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس "حزام بنفسجي – 69 كجم"، أن المنافسة في الجولة الثالثة تتطلب تركيزاً عالياً وقدرة على التكيف مع إيقاع النزالات، خاصة في منافسات بدون البدلة.

وقال إن الجولتين السابقتين شهدتا مستوى قوياً، وهو ما يرفع سقف التحدي في هذه الجولة، مضيفا أن نزالات بدون البدلة تتميز بسرعة الإيقاع، وعدم توفر الوقت الكافي للتفكير المطول، ما يتطلب قراءة سريعة لتحركات المنافس والتعامل معها بشكل مباشر، ومشيرا إلى أن التركيز على التفاصيل الدقيقة، مثل التوقيت وسرعة الاستجابة، قد يشكل الفارق، لا سيما مع تقارب المستويات واقتراب مراحل الحسم.

وكانت الجولة الأولى من منافسات "بدون البدلة" قد شهدت حضوراً قوياً من أبرز الأندية على مستوى الدولة، حيث تصدر نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس الترتيب العام، وحل نادي العين في المركز الثاني، فيما حققت أكاديمية بالمز الرياضية المركز الثالث.