طقس صحو إلى غائم جزئياً غدا وفرصة لسقوط أمطار على بعض المناطق الغربية

أبوظبي في 7 أبريل /وام/ توقع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئياً، يصبح غائما ليلاً مع فرصة سقوط أمطار على بعض المناطق الغربية صباح الخميس، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة نهاراً مثيرة للغبار.

وأوضح المركز في بيانه اليومي، أن حركة الرياح ستكون شمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

وقال إن حالة البحر في الخليج العربي ستكون مضطربا إلى متوسط الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 17:29 والمد الثاني عند 04:04، والجزرالأول عند الساعة 10:49، والجزر الثاني عند الساعة 21:31، بينما ستكون في بحر عمان مضطربا إلى متوسط الموج، ويحدث المد الأول عند الساعة 13:56 والمد الثاني عند الساعة 00:25، والجزر الأول عند الساعة 19:26 والجزر الثاني عند الساعة 07:53.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 27 21 80 30

دبي 27 21 80 30

الشارقة 27 21 80 30

عجمان 26 21 80 45

أم القيوين 27 19 80 40

رأس الخيمة 29 19 70 30

الفجيرة 33 24 60 15

العـين 28 19 70 20

ليوا 29 19 65 25

الرويس 28 22 60 25

السلع 29 21 60 25

دلـمـا 26 22 65 45

طنب الكبرى / الصغرى 25 23 75 50

أبو موسى 25 23 75 50