"طرق دبي" تختتم أسبوع التوعية بعلم السلوكيات بمخرجات تطبيقية تعزز الأداء المؤسسي وجودة الحياة

دبي في 7 أبريل /وام/ اختتمت هيئة الطرق والمواصلات في دبي فعاليات "أسبوع التوعية بعلم السلوكيات للقيادات"، الذي أسفر عن تطوير أكثر من 27 حالة استخدام سلوكية، تهدف إلى تعزيز جودة الخدمات ورفع كفاءة منظومة النقل والتنقل في الإمارة، من خلال توظيف منهجيات علم السلوكيات في تصميم السياسات والمبادرات.

ويأتي تنظيم الأسبوع، في إطار توجهات حكومة دبي لتبني علم السلوكيات كأداة إستراتيجية تسهم في تحسين تجربة المتعاملين، ودعم اتخاذ القرار المبني على الأدلة، بما يحقق أثراً إيجابياً ومستداماً على مستوى الأداء المؤسسي وجودة الحياة.

وقالت موزة سعيد المري، المدير التنفيذي لقطاع الشؤون التنفيذية في هيئة الطرق والمواصلات، إن الهيئة تحرص على توظيف علم السلوكيات كمنهج مؤسسي داعم لتطوير الخدمات والسياسات، بما يسهم في فهم أعمق لاحتياجات المتعاملين، وتصميم تجارب أكثر كفاءة وفعالية، ويعزّز تحقيق الأثر الإيجابي المستدام في منظومة النقل والتنقّل في دبي، وذلك انسجاماً مع توجهات حكومة دبي لتعزيز جودة الحياة والرفاه في الإمارة.

وأضافت أن أسبوع التوعية بعلم السلوكيات يمثل منصة عملية لتبادل المعرفة وبناء القدرات؛ إذ يركز على تحويل المفاهيم السلوكية إلى مبادرات قابلة للتطبيق، تسهم في تحسين تجربة المتعاملين، ورفع كفاءة الخدمات، وترسيخ ثقافة الابتكار والتحسين المستمر في بيئة العمل المؤسسي.

وأكّدت أن مخرجات الأسبوع تضمنت مجموعة من الرؤى والدروس المستفادة التي تم استعراضها خلال ورشة عمل قيادية ختامية، بما يدعم تحويل المعرفة المكتسبة إلى تطبيقات عملية ومبادرات مستدامة في مشاريع الهيئة المستقبلية.

وشهد البرنامج مشاركة نخبة من الخبراء الدوليين المتخصصين في علم السلوكيات، قدموا جلسات تفاعلية ركزت على تصميم السياسات السلوكية المبنية على الأدلة، وتعزيز السلوكيات الإيجابية في منظومة النقل، وتحسين تجربة المتعاملين، إلى جانب دعم اتخاذ القرار المؤسسي باستخدام النماذج السلوكية، بما يعزز توجهات الهيئة نحو التحسين المستمر وجودة الحياة في دبي.