وزيرا خارجية قطر وقبرص يستعرضان تداعيات التصعيد بالمنطقة على الاستقرار الإقليمي والدولي

الدوحة في 7 أبريل/ وام / استعرض الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في دولة قطر، اليوم في الدوحة ، مع كونستانتينوس كومبوس وزير الشؤون الخارجية القبرصي، التصعيد العسكري في المنطقة وتداعياته الخطيرة على الأمن والاستقرار إقليميا ودوليا وآثاره الاقتصادية على مختلف دول العالم.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية أن الجانبان أكدا أهمية حرية الملاحة في مضيق هرمز، وناقشا سبل حل كافة الخلافات بالوسائل السلمية.

وأكد وزير الخارجية القطري، خلال اللقاء، ضرورة وقف الاعتداءات الإيرانية غير المبررة على قطر ودول المنطقة، محذرا في هذا السياق من مغبة الاستهداف غير المسؤول للبنية التحتية الحيوية خاصة المرتبطة بالمياه والغذاء ومنشآت الطاقة.

وشدد على ضرورة تعزيز التنسيق وتكثيف الجهود المشتركة، والعودة إلى طاولة الحوار، وتغليب لغة العقل والحكمة لاحتواء الأزمة، بما يضمن أمن الطاقة العالمي وحرية الملاحة وسلامة البيئة ويحفظ استقرار المنطقة.

