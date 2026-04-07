محاكم دبي تحقق سابقة عالمية في العمل القضائي بحصولها على شهادة ISO 11367:2025 للتميز في الخدمات الحكومية

دبي في 7 أبريل/ وام / في إنجاز نوعي يعكس ريادة دبي العالمية في تطوير العمل الحكومي، حققت محاكم دبي سابقة على مستوى القطاع القضائي بحصولها على شهادة المطابقة الدولية ISO 11367:2025 لنظام التميز في الخدمات الحكومية، من الجهة المانحة "Universal Certification and Services"، لتؤكد مكانتها كنموذج عالمي متقدم في تقديم خدمات قضائية مبتكرة ومتكاملة.

ويجسد هذا الإنجاز نقلة نوعية في مسيرة تطوير منظومة العدالة في دبي، ويعزز من دورها كركيزة أساسية في دعم تنافسية الإمارة وترسيخ بيئة قضائية عالمية جاذبة للاستثمار والأعمال، بما يتماشى مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 ورؤية الإمارة في أن تكون المدينة الأفضل عالمياً للعيش والعمل والاستثمار.

وفي هذه المناسبة أكد سعادة الدكتور سيف غانم السويدي، مدير محاكم دبي، أن هذا الإنجاز يعكس التزام الإمارة الراسخ بالوصول إلى المركز الأول عالمياً في مختلف القطاعات، مشيراً إلى أن تطوير منظومة العمل القضائي في دبي يقوم على تبني نماذج مبتكرة ترتكز على الكفاءة والمرونة والاستباقية.

وقال: لا ننظر لهذا الإنجاز على أنه فقط اعتماد دولي، وإنما تأكيد على قدرة محاكم دبي على إعادة تعريف تجربة العدالة وفق أعلى المعايير العالمية، من خلال نموذج قضائي متكامل يتمحور حول المتعامل، ويواكب متطلبات اقتصاد المستقبل.

ويُعد هذا التتويج سابقة نوعية على المستويين المحلي والدولي، حيث يعكس نجاح محاكم دبي في بناء منظومة قضائية متقدمة تجمع بين الابتكار الرقمي، وكفاءة العمليات، وجودة تجربة المتعامل، بما يسهم في تسريع الإجراءات وتعزيز الشفافية ورفع مستوى الثقة في النظام القضائي.

كما يعزز هذا الإنجاز من موقع دبي كوجهة عالمية رائدة في سيادة القانون، ويؤكد قدرتها على تطوير نموذج قانوني جاذب وموثوق يدعم النمو الاقتصادي ويواكب التحولات العالمية المتسارعة.

وتُعد شهادة ISO 11367:2025 من أحدث المعايير الدولية المتخصصة في تقييم التميز في الخدمات الحكومية، حيث تعتمد على قياس كفاءة العمليات، وجودة الخدمات، ومستوى التكامل المؤسسي، وتجربة المتعامل.

وشمل نطاق الاعتماد جميع مراحل التقاضي والخدمات القضائية في محاكم دبي، بما في ذلك تسجيل الدعاوى، وإدارة الجلسات والتسويات، وإصدار الأحكام، والتنفيذ، إلى جانب الخدمات الإدارية الداعمة، ما يعكس تكامل منظومة العمل القضائي وارتقائها إلى مستويات عالمية.

ويأتي هذا الإنجاز ثمرة تبني محاكم دبي نموذجاً متقدماً للخدمات القضائية يعتمد على إعادة تصميم رحلة المتعامل بشكل شامل، من خلال تبسيط الإجراءات، وتقليل المتطلبات، وتوفير قنوات رقمية متكاملة تتيح الوصول إلى الخدمات على مدار الساعة.

كما ركزت على تطوير خدمات استباقية تستشرف احتياجات المتعاملين، وتعزيز التكامل بين الأنظمة بما يساهم في تقليل زمن التقاضي، ورفع كفاءة الأداء، وتمكين المتعاملين من متابعة قضاياهم بكل شفافية وسهولة.

ويعكس هذا الإنجاز مستوى متقدماً من النضج المؤسسي، وقدرة محاكم دبي على مواءمة سياساتها وإجراءاتها مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية، بما يرسخ ثقافة الابتكار والتحسين المستمر، ويعزز جاهزيتها لمواكبة متطلبات المستقبل.

ويأتي هذا الإنجاز تجسيدًا عمليًا لرؤية محاكم دبي المتمثلة في تحقيق “ريادة وعدالة قضائية لمدينة عالمية”، حيث يعكس التزامها بتقديم خدمات قضائية تتسم بالكفاءة والسرعة والشفافية، وتواكب متطلبات بيئة اقتصادية عالمية متسارعة مثل دبي. كما يسهم في دعم تنافسية الإمارة من خلال توفير منظومة عدالة متقدمة تعزز الثقة في بيئة الأعمال وتدعم الاستقرار القانوني.

ويؤكد هذا الإنجاز الدور المحوري لمحاكم دبي في دعم توجهات حكومة دبي نحو بناء نموذج حكومي عالمي قائم على التميز والابتكار، كما يعزز من مكانة دولة الإمارات كنموذج رائد في تطوير الخدمات الحكومية والقضائية على المستوى العالمي.

كما يعكس التزام محاكم دبي بمواصلة الاستثمار في تطوير خدماتها وتعزيز تنافسيتها، بما يرسخ موقعها في صدارة الجهات القضائية الأكثر تقدماً وتأثيراً على مستوى العالم.