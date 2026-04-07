هيئة الرعاية الأسرية: الإمارات ترسّخ نموذجاً عالمياً للرعاية الصحية وتعزّز دور الأسرة

أبوظبي في 7 أبريل/ وام / أكدت سعادة سلامة العميمي، المدير العام لهيئة الرعاية الأسرية، بمناسبة يوم الصحة العالمي الذي يصادف 7 أبريل من كل عام التزام دولة الإمارات بمواصلة ترسيخ نموذج عالمي متقدم لمنظومة صحية متكاملة ترتكز على الوقاية والتدخل المبكر ورفاه المجتمع.

وأشارت سعادتها إلى أن الإمارات تمضي بخطى واثقة نحو تعزيز جودة الحياة من خلال سياسات مبتكرة ونهج استباقي يواكب متغيرات المستقبل.

وقالت: تواصل الإمارات تقديم نموذج عالمي رائد يُحتذى به، عبر ترسيخ دعائم منظومة صحية مرنة ومتأهبة للمستقبل، تضع الوقاية والتدخل المبكر ورفاه المجتمع على رأس قائمة أولوياتها ونحن في هيئة الرعاية الأسرية فخورون بالمساهمة في هذه الرؤية الطموحة عبر تعزيز التماسك الأسري إيماناً منّا بأنه الأساس المتين للارتقاء بالنتائج الصحية على المدى الطويل، وتطوير خدمات الدعم المتكاملة، وتوسيع نطاق الوصول للبرامج الوقائية التي تُعنى بالجوانب الاجتماعية والعاطفية والنمائية لرفاه الأفراد في مختلف مراحل الحياة.

وأضافت: في المرحلة المقبلة، تتمثل أولويتنا في تعميق التعاون عبر مختلف القطاعات بما يضمن تزويد الأسر بالأدوات والمعرفة ونظم الدعم اللازمة لعيش حياة أكثر صحة واستقراراً ومع استمرار تطور الرعاية الصحية في الدولة، ستؤدي الابتكارات والتكنولوجيا دوراً محورياً ونوعيّاً، ليس للارتقاء بكفاءة تقديم الخدمات فحسب، بل أيضاً لإرساء نهج أكثر تخصيصاً واستباقية واعتماداً على البيانات في تعزيز الرفاه الاجتماعي ككل ومن خلال دمج هذه الخطوات المبتكرة ضمن أطر عمل تصب في صالح المجتمع، نضمن وضع بصمة إيجابية مستدامة تمتد إلى الأجيال القادمة.