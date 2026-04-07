أبوظبي تستصيف مؤتمر رواد الأعمال الصينيين 2027 بدعم من دائرة الثقافة والسياحة

أبوظبي في 7 أبريل/ وام / تستضيف أبوظبي الدورة التاسعة عشرة من "المؤتمر العالمي لروّاد الأعمال الصينيين"، خلال شهر أكتوبر 2027 في مركز "أدنيك أبوظبي"، بدعم من مكتب أبوظبي للمؤتمرات والمعارض في دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي الشريك السياحي للدورة.

ويُعقد المؤتمر، الذي تأسس عام 1991، للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط، بمشاركة نحو 5,000 من روّاد الأعمال الصينيين من مختلف أنحاء العالم، ما يُعزز مكانة الإمارة كوجهةً رائدةً في قطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض، ويُبرز ما توفره من بنية تحتية حديثة متكاملة، وتجارب سياحية وثقافية مُلهمة.

وتتماشى استضافة هذا الحدث مع إستراتيجية أبوظبي السياحية 2030، التي تهدف إلى زيادة عدد زوار أبوظبي إلى 39.3 مليون زائر سنوياً بحلول عام 2030، بنسبة نمو تتجاوز 50% مقارنة بعام 2023.

وقام منظمو دورة عام 2025، التي اختُتمت مؤخراً في ماكاو، بتسليم علم المؤتمر إلى منظمي دورته المقبلة في أبوظبي بحضور كل من معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية؛ وسعادة تشانغ ييمينغ، سفير جمهورية الصين الشعبية لدى الدولة ؛ وسعادة سعيد الفزاري، المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الإستراتيجية في دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي؛ والدكتور جوناثان تشوي، رئيس غرفة التجارة الصينية العامة في هونغ كونغ؛ وتانغ زينغانج، رئيس غرفة التجارة الصينية العامة في الإمارات ورئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر.

وقال سعادة صالح محمد الجزيري، مدير عام السياحة في دائرة الثقافة والسياحة : استضافة المؤتمر العالمي لروّاد الأعمال الصينيين للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط تعكس مكانة أبوظبي الرائدة مركزاً عالمياً للأعمال، ومنارةً للثقافة والابتكار وتُشكل الفعاليات والمؤتمرات الدولية ركيزة رئيسية لدعم قطاع السياحة، بما يُسهم في دفع جهود التنويع الاقتصادي ونتطلع إلى الترحيب بالمشاركين في هذا الحدث المرموق.

وأضاف أن الحدث يمنحنا منصةً لبناء شراكات جديدة، وتعميق أطر الحوار مع رواد الأعمال الصينيين، بالتزامن مع تسليط الضوء على ما تقدمه أبوظبي من مقومات سياحية استثنائية، وبنية تحتية متطورة، وضيافة أصيلة.

وقال: مع افتتاح متاحف جديدة في المنطقة الثقافية في السعديات، والإعلان عن مشاريع ترفيهية مرتقبة مثل "سفير أبوظبي" وعالم ومنتجع ديزني، نمضي في استقطاب مزيد من الزوار الصينيين، وخاصة الراغبين في استكشاف فرص جديدة للأعمال وتجارب فريدة.

من جانبه، قال سعادة السفير تشانغ ييمينغ: تشهد العلاقات الصينية - الإماراتية أفضل مراحلها، ويؤكد دعم أبوظبي لاستضافة المؤتمر العالمي لروّاد الأعمال الصينيين التزامها بتعزيز هذه العلاقات الثنائية الراسخة.

وقال إن تنظيم هذا الحدث الكبير يوفّر منصّة للتعاون البّناء ويعود بالنفع على الشعبين، ويُسهم أيضاً في إضافة زخم أكبر لمسيرة التنمية العالمية من خلال تمكين روّاد الأعمال الصينيين في الخارج.

ويُسهم قطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض في تحقيق مستهدفات إستراتيجية أبوظبي السياحية 2030، حيث استضافت الإمارة في عام 2024 نحو 4,000 فعالية ضمن هذا القطاع، والتي استقبلت أكثر من 1.55 مليون زائر، بزيادة بلغت 62% مقارنة بالعام الذي سبقه.