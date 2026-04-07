وزارة الدفاع الكويتية تعاملت مع 17 طائرة مسيرة معادية خلال الـ24 ساعة الماضية

الكويت في 7 أبريل/ وام / أعلنت وزارة الدفاع الكويتية أن القوات المسلحة رصدت خلال الـ24 ساعة الماضية 17 طائرة مسيرة معادية داخل المجال الجوي مؤكدة التعامل معها وفق الإجراءات المتبعة من دون أن يسفر ذلك عن أي أضرار مادية أو إصابات بشرية.

وقال العقيد الركن سعود العطوان المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع اليوم في إيجاز إعلامي بثته وكالة الأنباء الكويتية إن مجموعة التفتيش والتخلص من المتفجرات التابعة لهندسة القوة البرية قامت بالتعامل مع 15 بلاغا خلال الـ24 ساعة الماضية وذلك وفق الإجراءات المعتمدة.

-خلا-.