البرلمان الآسيوي الأفريقي ينتقد إخفاق مجلس الأمن في اعتماد قرار يطالب إيران بالامتناع عن عرقلة الملاحة في مضيق هرمز

بغداد في 7 أبريل/ وام/ أكد البرلمان الآسيوي – الأفريقي أن إخفاق مجلس الأمن في اعتماد قرار يطالب إيران بالامتناع عن عرقلة الملاحة في مضيق هرمز - يقوّض الجهود الدولية الرامية إلى ضمان استقرار الممرات الحيوية وسلاسل الإمداد العالمية .

وقال النائب الأول لرئيس المجلس البرلماني الآسيوي–الأفريقي، سعود راشد الحجيلان، إن هذا الإخفاق يعكس خللا عميقا في آليات اتخاذ القرار داخل مجلس الأمن الدولي، ويستدعي تحركا برلمانيا دوليا عاجلا، بالتنسيق مع الاتحاد البرلماني الدولي وكافة الهيئات والاتحادات البرلمانية، لممارسة الضغط على الحكومات والأنظمة لتصحيح مسار المجلس، وضمان أداء دوره الحقيقي في دعم الأمن والاستقرار العالمي.

وأضاف أن الهجمات الإرهابية الغاشمة التي تنفذها إيران على دول الخليج والأردن، بما في ذلك الهجمات المتكررة على السفن والممرات البحرية في مضيق هرمز، تمثل تهديدا مباشرا للأمن والسلام في المنطقة والعالم، وتقوّض استقرار الممرات الحيوية والملاحة الدولية، وتشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي.

واستنكرالمجلس إخفاق مجلس الأمن الدولي في إقرار مشروع القرار المقدم لضمان فتح وتأمين الملاحة في مضيق هرمز، معربا عن بالغ القلق إزاء هذا التصعيد الخطير، الذي يعكس تجاهلا لمخاطر هذه الهجمات على الأمن الدولي.