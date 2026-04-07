شرطة دبي تطلق مُبادرة "قيادة الدراجة مع الشرطة"

دبي في 7 أبريل/وام/أعلنت القيادة العامة لشرطة دبي، بالتعاون مع "دبي أوتودروم"، عن إطلاق مبادرة قيادة الدراجة الهوائية مع الشرطة، "Ride With Police"، وذلك في حلبة "دبي أوتودروم" بمدينة دبي الرياضية، اعتباراً من غد الأربعاء.

وأوضحت شرطة دبي أن المبادرة مجتمعية، وستُقام كل يوم أربعاء خلال شهر أبريل، في بيئة رياضية احترافية وآمنة.

وأكدت شرطة دبي أن ما يميز المبادرة هو مشاركة مُحترفيها في رياضة الدراجات إلى جانب أفراد المجتمع، مما يمنحهم فرصة فريدة للاستفادة من خبراتهم والتفاعل معهم في أجواء رياضية إيجابية تعزز الثقة والتقارب.

وبلغ عدد المسجلين حتى الآن حوالي 1900 دراج .