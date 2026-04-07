"الفجيرة للموارد الطبيعية" تطلق الشخصية الافتراضية "هلال" كمؤثر رقمي

الفجيرة في 7 أبريل/ وام/ أطلقت مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية الشخصية الافتراضية "هلال"، في خطوة تهدف إلى تعزيز التواصل المجتمعي عبر توظيفه كمؤثر رقمي يقدم محتوى تفاعليا يعرف بالقطاع التعديني بأسلوب مبتكر وجاذب.

وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود المؤسسة لتطوير أدواتها الاتصالية .

واختير اسم "هلال" ليعكس الهوية الإماراتية ويرتبط بالمجتمع، فيما تنتمي الشخصية إلى فئة الشباب (25–30 عاماً)، استهدافا لهذه الشريحة الحيوية وتعزيزاً لدورها في نشر الوعي.

وأكد سعادة المهندس علي قاسم، المدير العام للمؤسسة، أن إطلاق "هلال" يجسد توجهها نحو الابتكار في التواصل المؤسسي.