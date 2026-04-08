وزارة الخارجية توقع مذكرة تفاهم مع "هيلث بوينت" لتعزيز وصول منتسبيها إلى الرعاية الصحية المتخصصة

أبوظبي في 8 أبريل /وام/ وقعت وزارة الخارجية، مذكرة تفاهم مع مستشفى هيلث بوينت، وهو جزء من مجموعة "M42"، في خطوة تعكس جهودها المتواصلة للارتقاء بمستوى الرعاية الصحية المقدمة لمنتسبيها وعائلاتهم، وتعزيز بيئة عمل إيجابية ومحفزة؛ حيث يهدف هذا التعاون المؤسسي إلى توسيع نطاق الوصول إلى خدمات علاجية وصحية متخصصة وفائقة الجودة وبما يتماشى مع أفضل الممارسات والمعايير العالمية المعتمدة في القطاع الصحي.

وقّع مذكرة التفاهم سعادة عمر عبيد الحصان الشامسي، وكيل وزارة الخارجية، والدكتور علي أنيس، الرئيس التنفيذي للعمليات لمنصة الرعاية العالمية للمرضى في "M42" في دولة الإمارات والبحرين، وستقدم المستشفى بموجبها باقة من المزايا الحصرية تتضمن أولوية حجز المواعيد مع إمكانية تجاوز قوائم الانتظار، وإتاحة استشارات طبية تخصصية إضافية، لا سيما في الحالات الجراحية، مع تقديم مقترحات لخطط علاج بديلة وخيارات رعاية داعمة، بالإضافة إلى توفير خصم بنسبة 15% على خدمات العيادات الداخلية والخارجية غير المشمولة بالتأمين الصحي، وتزويدهم بالمستجدات المتعلقة بالخدمات والعروض المقدمة من هيلث بوينت.

ويمتد نطاق الشراكة ليشمل تنظيم فعاليات صحية تتضمن فحوصات طبية متخصصة، إلى جانب جلسات وورش عمل افتراضية حول الصحة العامة والممارسات المرتبطة بنمط حياة صحي، تزامنًا مع المناسبات الصحية العالمية.

وفي هذا الإطار، أكد سعادة عمر عبيد الحصان الشامسي، وكيل وزارة الخارجية، أن هذه الشراكة تأتي تزامنًا مع إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بأن يكون عام 2026 عامًا للأسرة، انطلاقًا من كون الأسرة الركيزة الأساسية في بناء مجتمع متماسك ومستدام، مشيرًا إلى أن هذا التعاون يعكس نهج الوزارة في ترسيخ بيئة عمل داعمة وريادية تضع جودة حياة منتسبيها وعائلاتهم في مقدمة أولوياتها، عبر توفير وصول ميسّر وشامل لأرقى الخدمات الطبية التخصصية.

من جانبه، قال الدكتور علي أنيس، الرئيس التنفيذي للعمليات لمنصة الرعاية العالمية للمرضى في "M42" في دولة الإمارات والبحرين: "يعكس هذا التعاون مع وزارة الخارجية رؤية مشتركة للارتقاء بمستوى تقديم الرعاية الصحية المتخصصة. ونحن في هيلث بوينت، ملتزمون بتسهيل الوصول إلى رعاية عالمية المستوى محورها المريض ومدعومة بخبرات متعددة التخصصات وقدرات طبية متطورة. وبالنظر إلى المستقبل، توفّر هذه الشراكة منصة قوية لتعزيز الابتكار في تقديم الرعاية، مع التركيز على حلول الرعاية الصحية الوقائية والمخصَّصة والمتكاملة".

وقد صُمّمت الخدمات المقدّمة من مستشفى هيلث بوينت لموظفي وزارة الخارجية لتواكب احتياجاتهم الصحية، من خلال نهج متكامل يركّز على الوقاية والتدخل المبكر واستمرارية الرعاية، بما يعزّز العناية الصحية على المدى الطويل؛ حيث يشمل ذلك إتاحة الوصول إلى باقة من الخدمات الطبية متعددة التخصصات، ومنها جراحة العظام والطب الرياضي، والأمراض الجلدية والطب التجميلي، وطب الأسنان، والطب الباطني، والعلاج الطبيعي وإعادة التأهيل، إلى جانب برامج علاج البدانة وجراحة السمنة.