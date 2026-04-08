جائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي تكرم الفائزين بدورتها الرابعة 16 الجاري

أبوظبي في 8 أبريل /وام/ أعلنت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، عن تنظيم حفل تكريم الفائزين بجائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي في دورتها الرابعة، يوم 16 أبريل الجاري في قصر الإمارات بأبوظبي، بحضور عدد من كبار المسؤولين والشركاء الإستراتيجيين، وذلك استمراراً لمسيرة الجائزة كإحدى أهم المبادرات الوطنية الداعمة لتطوير القطاع الزراعي وتعزيز منظومة الأمن الغذائي المستدام في دولة الإمارات.

وسجلت الجائزة 476 مشاركة في الفئات الرئيسية للدورة الرابعة، وذلك عقب إغلاق باب التسجيل منتصف شهر ديسمبر الماضي، حيث عكست هذه المشاركة الواسعة تنامي الإقبال والاهتمام من قبل المزارعين ومربي الثروة الحيوانية والمزارع التجارية، بما يعكس المكانة المتقدمة التي رسختها الجائزة كإحدى أبرز المبادرات الوطنية الداعمة للقطاع الزراعي والأمن الغذائي في دولة الإمارات، فضلاً عن تعزيز الوعي بأهمية التميز والابتكار في الممارسات الزراعية.

وشهدت جائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي، خلال دوراتها الثلاث السابقة، مشاركة واسعة من إمارات الدولة، حيث بلغ إجمالي المشاركات 1127 مشاركة، توجت بفوز 162 مزارعاً ومربي ثروة حيوانية ممن قدموا نماذج متميزة في الإنتاج النباتي والحيواني وتبني الممارسات المستدامة.

وتعكس هذه الأرقام تنامي الثقة بالجائزة واتساع تأثيرها في دعم المزارعين وتحفيزهم على الارتقاء بأدائهم وتبني أساليب زراعية أكثر كفاءة وابتكاراً.

ورسخت الجائزة على مدار أربع دورات، مكانتها كإحدى أبرز المبادرات الوطنية الداعمة لتطوير القطاع الزراعي وتعزيز منظومة الأمن الغذائي المستدام في دولة الإمارات، وأصبحت منصة محفزة لرفع كفاءة الإنتاج النباتي والحيواني وتبني أفضل المعايير العالمية في هذا المجال، كما تلعب دوراً محورياً في تعزيز المنافسة الإيجابية بين العاملين في القطاع الزراعي وتحقيق رؤية الدولة في تطوير قطاع زراعي مبتكر وقادر على مواجهة تحديات ندرة المياه وتغير المناخ، بما يتوافق مع الإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051.

كما تعد الجائزة بمثابة جسر عبور للفائزين إلى العالمية؛ إذ مكنتهم من الفوز في بعض الجوائز العالمية ومنها جائزة باريس الدولية للعسل.

ويأتي الإعلان عن الفائزين تتويجاً لمسار متكامل من التقييمات الدقيقة التي شملت مرحلتي التقييم المكتبي والزيارات الميدانية، لاختيار النماذج الأكثر تميزاً وابتكاراً في القطاع الزراعي، وفق معايير تركز على كفاءة الإنتاج والاستدامة البيئية والاقتصادية، بما يضمن أعلى مستويات النزاهة والشفافية في اختيار الفائزين.

وقد اعتمدت الجائزة في دورتها الرابعة معايير مطورة تعكس التوجهات الوطنية نحو الزراعة الذكية، واستخدام التقنيات الحديثة، وتعزيز كفاءة الموارد.

ويشهد الحفل تكريم الفائزين في الفئات الرئيسية الأربع للجائزة، التي تشمل: جائزة أفضل مزرعة وأفضل عزبة متميزة، وجائزة التقنيات الزراعية، وجائزة المزارع التجارية، وجائزة المزارعة والمربية المتميزة، بما يعكس شمولية الجائزة وحرصها على دعم الابتكار والاستدامة وتعزيز كفاءة الإنتاج النباتي والحيواني.

كما تتضمن الدورة الرابعة 13 فئة فرعية تستهدف المزارع المتميزة، والمشاريع الشبابية، والابتكار الزراعي، وتمكين المرأة في القطاع الزراعي.

وأكدت سعادة موزة سهيل المهيري، نائب مدير عام هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية للشؤون التنظيمية والإدارية، رئيس اللجنة العليا للجائزة، أن جائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي تمثل منصة وطنية رائدة لترسيخ مفاهيم الزراعة المستدامة، من خلال تحفيز المزارعين ومربي الثروة الحيوانية على تبني أحدث التقنيات والحلول المبتكرة التي تسهم في رفع كفاءة الإنتاج وتعزيز الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية.

وأشارت إلى أن النجاحات المتتالية التي حققتها الجائزة ما كانت لتتحقق لولا الدعم اللامحدود والرؤية السديدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، الذي يولي القطاع الزراعي اهتماماً كبيراً، ويوجه دائماً بتعزيز الابتكار، وتمكين المزارعين، وتطوير منظومة الأمن الغذائي في دولة الإمارات.

وأضافت أن توجيهات سموه تشكل دافعاً رئيسياً لمواصلة الارتقاء بالجائزة وتوسيع أثرها، وترسيخ دورها كمنصة وطنية محفزة للتميز الزراعي والاستدامة، بما ينسجم مع توجهات الدولة في تعزيز الابتكار الزراعي ودعم التحول نحو نظم إنتاج أكثر كفاءة واستدامة.

وأوضحت سعادتها أن الجائزة نجحت، على مدار دوراتها السابقة، في إحداث أثر نوعي وملموس في القطاع الزراعي، من خلال نشر ثقافة التميز والابتكار، والارتقاء بجودة المنتجات المحلية وزيادة قدرتها التنافسية في الأسواق، بما يدعم توجهات دولة الإمارات نحو بناء منظومة متكاملة للأمن الغذائي المستدام.

كما أشارت إلى أن الجائزة أسهمت في تعزيز تبادل الخبرات بين المزارعين، وتبني أفضل الممارسات العالمية، ودعم التحول نحو الزراعة الذكية عبر استخدام التقنيات الحديثة مثل الزراعة المائية والذكاء الاصطناعي، بما يواكب التطورات العالمية في هذا المجال.

ولفتت إلى أن مراحل التقييم التي خضعت لها المشاركات اتسمت بأعلى درجات الدقة والشمولية، حيث مكنت الزيارات الميدانية فرق التقييم من رصد الأثر الفعلي للممارسات الزراعية على أرض الواقع، والتأكد من توافقها مع معايير الاستدامة والكفاءة الإنتاجية، بما يضمن اختيار أفضل النماذج الزراعية على مستوى الدولة.

وأكدت سعادتها أن الجائزة تمضي بثبات في دعم مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي، لا سيما في ظل المتغيرات العالمية التي تشهدها سلاسل الإمداد وارتفاع الحاجة إلى تعزيز الإنتاج المحلي؛ إذ تسهم في تمكين المزارعين من تبني حلول مبتكرة وتقنيات حديثة تعزز كفاءة الإنتاج، وترفع قدرة القطاع الزراعي على تلبية احتياجات المجتمع، بما يدعم استدامة توفر الغذاء ويعزز مرونة المنظومة الغذائية الوطنية.