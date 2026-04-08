تعاون بين "إينوك" و"7X" لتعزيز التحول الرقمي والابتكار في الدولة

دبي في 8 أبريل/ وام/ أعلنت مجموعة إينوك، وسفن إكس (7X)، توقيع مذكرة تفاهم لوضع إطار عام للتعاون في مجالات التجارة الإلكترونية، والتجارة السريعة، وتمكين الخدمات اللوجستية، والابتكار في التجزئة، وحلول مرتبطة بالتنقل، بما يدعم الأولويات الإستراتيجية للجانبين في قطاعات ذات طلب مرتفع.

ويتيح التفاهم إطاراً منظماً لتقييم فرص التوافق واستكشاف مشاريع مشتركة، تشمل قطاعات التجزئة وقطع غيار السيارات، إلى جانب تقييم توسيع عمليات المتاجر المظلمة لخدمة الطلبات عبر المنصات الإلكترونية، كما يشمل تقييم دمج خدمات الشبكة الوطنية للخدمات اللوجستية “NXN” التابعة لسفن إكس (7X)، بما في ذلك حلول الاستلام والتسليم والخزائن الذكية، ضمن شبكة إينوك للتجزئة.

وقال حسين سلطان لوتاه، الرئيس التنفيذي لمجموعة إينوك: “ يعزز هذا التعاون مع سفن إكس (7X) التزامنا بالابتكار والتحوّل الرقمي. فمن خلال الجمع بين حضور إينوك في قطاع التجزئة وخبرتها في مجال الطاقة، وقدرات سفن إكس (7X) اللوجستية والرقمية المتقدمة، نواصل تحسين تجارب التنقّل لعملائنا، مع توفير عمليات أكثر كفاءة للشركات في جميع أنحاء الدولة، بما يتماشى مع رؤية دولة الإمارات الرامية لبناء اقتصاد متنوع ومستدام قائم على المعرفة والتحول الرقمي".

من جانبه، قال طارق أحمد الواحدي، الرئيس التنفيذي لسفن إكس (7X): “ يندرج تعاوننا مع إينوك في إطار جهودنا المستمرة لتطوير الخدمات اللوجستية والتجزئة بما يتماشى مع احتياجات السوق والطلب في الدولة، حيث حرصنا من خلال هذا التعاون على وضع أسس نموذجية لتقييم فرص التكامل ضمن القطاعات الحيوية ودعم تطوير نهج عملي لاختبار حالات الاستخدام والتحقق من جدواها عبر قنوات خدمة مترابطة، بما يسهم في تحقيق تحسينات قابلة للقياس في الموثوقية والكفاءة وسهولة وصول المتعاملين إلى الخدمات".

ويتضمن التعاون مواءمة برنامج مكافآت الولاء “YES” التابع لمجموعة إينوك مع منصات وخدمات سفن إكس (7X) لتعزيز تفاعل العملاء، إلى جانب تقييم حلول تزويد الأسطول التشغيلي الذي تديره الذراع اللوجستية لسفن إكس (EMX) بإمكانيات التزوّد بالوقود المتنقلة والآلية، بما يسهم في تحسين الكفاءة التشغيلية، والاستفادة من البنية التحتية والمواقع والأصول التابعة لسفن إكس (7X) لتقديم خدمات تدعم المجتمعات في مختلف أنحاء الدولة.