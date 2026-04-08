"عقابية رأس الخيمة" تتسلم مساعدات للنزلاء من "رأس الخيمة للأعمال الخيرية"

رأس الخيمة في 8 أبريل/ وام/ تسلمت إدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية بشرطة رأس الخيمة، مجموعة من المساعدات والمواد العينية والصحية المقدمة من مؤسسة رأس الخيمة للأعمال الخيرية للنزلاء والنزيلات.

وأكد المقدم أحمد خالد المطر نائب مدير إدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية بشرطة رأس الخيمة أهمية الشراكة مع مؤسسات العمل الخيري في تقديم الدعم للفئات المحتاجة، مثمنا جهود مؤسسة رأس الخيمة للأعمال الخيرية في تقديم المساعدات بسرعة وكفاءة.

من جهته، أوضح إسماعيل الحرمي مدير المبادرات والمشاريع الخيرية في مؤسسة رأس الخيمة للأعمال الخيرية، أن المبادرات تستهدف مختلف فئات المجتمع وفقاً للمعايير والشروط، مؤكداً استمرار التعاون مع إدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية لتلبية احتياجات النزلاء.

وفي ختام اللقاء، كرم المقدم أحمد خالد المطر وفد مؤسسة رأس الخيمة للأعمال الخيرية بشهادة تقدير تقديراً لتعاونهم المستمر.