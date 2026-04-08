النمسا تجمع 2.3 مليار يورو من عوائد إصدار سندات حكومية

فيينا في 8 أبريل/ وام/ جمعت النمسا 2.3 مليار يورو عبر إصدار سندين .وقالت وكالة التمويل الاتحادية النمساوية، إن الحكومة رفعت العائد على السند القياسي لأجل 10 سنوات، وطرحت سندا آخر لمدة سبع سنوات تبقى منه أربع سنوات حتى تاريخ الاستحقاق، وأكدت أن الطلب على السندات المحلية ظل أعلى من المتوسط، رغم تقلبات السوق الدولية بسبب الظروف الراهنة.

وأظهرت بيانات المزاد الأخير ارتفاع العوائد على السندات النمساوية، حيث بلغ عائد الإصدار لسندات الأربع سنوات 2.854%، فيما سجل السند القياسي لأجل 10 سنوات عائداً قدره 3.279%، مرتفعاً مقارنة بمزاد شهر مارس الماضي، الذي سجل فيه السند القياسي عائداً قدره 3.097%.

وأكد المتحدث باسم وكالة التمويل الاتحادية، أن النمسا "لا تزال تُعتبر ملاذاً آمناً"، مشيراً إلى الاهتمام الخاص، الذي أبداه المستثمرون بالسندات متوسطة الأجل، وأوضح أن طلبات الاكتتاب في السندات العشرية فاقت ثلاثة أضعاف المعروض، فيما بلغت نسبة التغطية لسندات الأربع سنوات 2.48 مرة، ما يعكس الإقبال القوي على السندات الحكومية.

