طقس الغد غائم جزئياً مع توقعات بسقوط أمطار

أبوظبي في 8 أبريل/ وام/ توقع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون الطقس غدا غائماً جزئياً وغائما أحياناً قد تتخلله بعض السحب الركامية مع فرصة سقوط أمطار على مناطق متفرقة من الدولة، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، وحركتها جنوبية شرقية - شمالية شرقية، وسرعتها / 10إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.

والموج في الخليج العربي خفيف إلى متوسط الموج، ويحدث المد الأول عند الساعة 18:43، والمد الثاني عند 04:32، والجزرالأول عند الساعة 11:41، والجزر الثاني عند الساعة 21:48.

وفي بحر عمان الموج خفيف إلى متوسط ، ويحدث المد الأول عند الساعه 14:54، والمد الثاني عند الساعة 01:08، والجزر الأول عند الساعة 07:53، والجزر الثاني عند الساعة 20:39.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبو ظبي 27 22 75 30

دبي 27 20 80 30

الشارقة 27 20 80 30

عجمان 26 20 85 35

أم القيوين 27 19 85 35

رأس الخيمة 28 20 75 30

الفجيرة 31 23 75 20

العـين 27 20 70 25

ليوا 29 18 70 25

الرويس 30 21 75 30

السلع 31 20 85 35

دلـمـا 27 21 85 40

طنب الكبرى / الصغرى 26 22 85 40

أبو موسى 26 22 85 40