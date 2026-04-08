خريجو جامعة عجمان يلتحقون ببرامج الإقامة الطبية الأمريكية

عجمان في 8 أبريل / وام / انضم عدد من خريجي جامعة عجمان إلى برامج الإقامة الطبية في الولايات المتحدة الأمريكية ضمن البرنامج الوطني الأمريكي لمطابقة الأطباء المقيمين (NRMP) لعام 2026. ويأتي برنامج الطب في جامعة عجمان ضمن أفضل 651–700 برنامج عالمي، وحصل على المرتبة الرابعة على مستوى الإمارات وفق تصنيف QS العالمي للتخصصات لعام 2026 .

كما توفر الجامعة دعما أكاديميا متواصلا عبر مركز نجاح الطلبة، الذي يقدم الإرشاد الأكاديمي الفردي ومتابعة الأداء مع إشراف أعضاء هيئة التدريس، لضمان تحقيق الطلبة للتميز الأكاديمي والاستعداد المهني.

وتسهم برامج الجامعة أيضا في إعداد الطلبة لاجتياز الاختبارات المهنية العالمية مثل USMLE، من خلال موارد تعليمية متخصصة وبرامج مراجعة أكاديمية، لتعزيز فرص الخريجين في المنافسة على برامج الإقامة الطبية الدولية ذات المعايير الدقيقة.