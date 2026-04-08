الشارقة الرقمية و"دل تكنولوجيز" تعززان تبني الذكاء الاصطناعي في العمل الحكومي

الشارقة في 8 أبريل/ وام/ وقّعت دائرة الشارقة الرقمية اليوم، مذكرة تفاهم، مع شركة "دل تكنولوجيز" لإطلاق برنامج متكامل لبناء القدرات المؤسسية في مجال الذكاء الاصطناعي .

ووقع المذكرة كل من الشيخ سعود بن سلطان القاسمي مدير عام دائرة الشارقة الرقمية، ووليد يحيى مدير عام شركة "دل تكنولوجيز في الخليج"، بحضور المهندسة لمياء عبيد الحصان الشامسي مدير دائرة الشارقة الرقمية وماجد المري مدير دائرة الموارد البشرية بالشارقة.

وتنص المذكرة على تنفيذ برنامج متكامل لبناء القدرات المؤسسية في مجال الذكاء الاصطناعي يشمل التدريب التطبيقي ونقل المعرفة وتنظيم جلسات وورش عمل تستهدف القيادات التنفيذية والإدارية إلى جانب الكفاءات التقنية في مختلف القطاعات.

ويهدف البرنامج إلى تطوير نماذج عملية حول كيفية الاستخدام والاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي داخل بيئة العمل وتحويل هذه التقنيات من أدوات تجريبية إلى حلول تشغيلية تدعم اتخاذ القرار وتعزز الكفاءة وتسهم في تطوير خدمات حكومية أكثر ابتكاراً واستباقية وسلاسة.

كما تعزز المبادرة جاهزية الكوادر الحكومية لمواكبة التحولات التكنولوجية المتسارعة وترسّخ توظيف الذكاء الاصطناعي كعنصر أساسي في تصميم الخدمات المستقبلية بما ينعكس إيجاباً على تجربة المتعاملين وجودة الحياة في الإمارة.

وأكد الشيخ سعود بن سلطان القاسمي، أن المذكرة تمثل خطوة استراتيجية ضمن مسار التحول الرقمي في الإمارة، قائلا : نحن لا ننظر إلى الذكاء الاصطناعي كأداة تقنية فحسب بل كمحرّك رئيسي لإعادة تصميم العمل الحكومي في الشارقة، ومن خلال هذه الشراكة سنعمل على بناء قدرات مؤسسية مستدامة تمكّن الجهات الحكومية من توظيف الذكاء الاصطناعي في تطوير منظومة خدمات متكاملة أكثر كفاءة وابتكاراً تعزز جودة الحياة".

وأضاف أن المذكرة تأتي ضمن تنفيذ استراتيجية الشارقة للتحول الرقمي 2026–2028 وتهدف إلى رفع جاهزية الجهات الحكومية في تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي وتعزيز التكامل بين الأنظمة والبيانات، بما يدعم تطوير منظومة حكومية ذكية ومترابطة.

وأشار إلى أن الشراكة مع القطاع الخاص تمثل ركيزة أساسية في تحقيق هذا التحول من خلال نقل المعرفة والاستفادة من أفضل التجارب والممارسات العالمية وتسريع تبني الحلول الرقمية المتقدمة.

من جانبه، قال وليد يحيى "نحن سعداء بشراكتنا مع دائرة الشارقة الرقمية نحو مستقبل قائم على تبني أحدث التقنيات الرقمية وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي ونسعى من خلال التعاون إلى نقل خبراتنا العالمية وتمكين الجهات الحكومية من توظيف أحدث التقنيات لبناء نماذج عمل أكثر جودة وفاعلية".

وتأتي المذكرة في إطار دور دائرة الشارقة الرقمية في قيادة التحول الرقمي على مستوى الإمارة من خلال تطوير السياسات وبناء القدرات وتعزيز التكامل بين الجهات الحكومية بما يسهم في بناء منظومة رقمية مستدامة ومترابطة تدعم الاقتصاد الرقمي وترتقي بجودة الخدمات المقدمة للأفراد وقطاع الأعمال وتضع الإنسان في صميم عملية التطوير.