انطلاق فعاليات موسم الوصل وبيت الفن في شهر أبريل

دبي في 8 أبريل / وام / شهدت ساحة الوصل في إكسبو سيتي دبي، إقبالاً جماهيرياً مع انطلاقة فعاليات موسم الوصل وبيت الفن خلال شهر أبريل الجاري، حيث استقطب مهرجان الحصاد الربيعي في دورته الثانية أكثر من 2200 زائر يوم 4 أبريل، فيما شهد عرض “عندما تتكلم الموسيقى” لأوركسترا فردوس في بيت الفن يوم 3 أبريل نفاد التذاكر بالكامل.

وجاء الإقبال بالتزامن مع تنظيم سلسلة من الفعاليات المجتمعية والثقافية والفنية المتنوعة التي تستهدف مختلف الفئات العمرية، وتستمر على مدار شهر أبريل، ضمن أجندة تهدف إلى تقديم تجارب ترفيهية وثقافية متكاملة للزوار.

ومن المقرر أن تتواصل الفعاليات حتى 25 أبريل الجاري، مع تنظيم فعالية “مغامرات الصيف المائية” للمرة الأولى في ساحة الوصل، والتي تتضمن ألعاباً مائية تحت قبة الوصل.