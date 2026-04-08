"نادي دبي لأصحاب الهمم" يكرم أبطال الإمارات للدراجات البارالمبية

دبي في 8 أبريل/وام/ كرم "نادي دبي لأصحاب الهمم " أمس لاعبي منتخب الإمارات للدراجات البارالمبية، تقديراً لإنجازاتهم في بطولة آسيا للمضمار وكأس العالم الأخيرة والتي حققوا خلالهما 11 ميدالية شملت 3 ذهبيات و5 فضيات و3 برونزيات.

وأوضح ثاني جمعة بالرقاد، رئيس مجلس إدارة النادي، أن هذه الإنجازات تعكس الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة لفئة أصحاب الهمم، مؤكداً أن الدعم المستمر للنادي كان له أثر إيجابي على مسيرة اللاعبين في المحافل القارية والدولية.

وأشاد بالرقاد بالجهود التي بذلها اللاعبون والجهاز الفني، مشدداً على أن الإنجازات ثمرة التخطيط والإعداد المستمر.

جاءت الميداليات عبر أحمد البدواوي الذي نال برونزية المونديال، فيما حصل عبدالله سالم البلوشي على 3 ذهبيات وفضيتين، وحصدت سلامة الخاطري 3 فضيات وبرونزيتين في البطولات الآسيوية.

ووجه بالرقاد دعوة للاعبين لمضاعفة الجهد لتعزيز هذه المكتسبات وتحقيق المزيد في المشاركات المقبلة لرفع اسم الإمارات عالياً في المحافل العالمية.