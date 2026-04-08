افتتاح المرحلة الأولى من معرض (حسّ الأحلام) بالمجمّع الثقافي بأبوظبي غدا

أبوظبي في 8 أبريل /وام/ أعلن المجمّع الثقافي، التابع لدائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي افتتاح المرحلة الأولى من معرض "حسّ الأحلام" وهو معرض فردي بارز للفنان شيزاد داوود غدا ويستمر حتى 20 سبتمبر المقبل بإشراف القيّمة الفنية جيسيكا سيراسي.

يجمع المعرض خلاصة أكثر من 15 عامًا من الأعمال الفنية التي أنجزها داوود، عبر وسائط متعددة تشمل اللوحات، والمنحوتات، وتركيبات الأفلام الضخمة، وتجارب الواقع الافتراضي التفاعلية.

ينطلق المعرض من مسارين رئيسيين هما العمارة الحديثة، وعلم البيئة، ويستكشف تاريخًا ومستقبلًا بديلين من خلال حوار يجمع بين التقاليد غير الغربية والممارسات المعاصرة.

وتُقدّم المرحلة الافتتاحية من المعرض مجموعة منتقاة بعناية من الأعمال الفنية، بما يسلط الضوء على ملامح تجربة داوود الفنية أبرزها "ليلة في حديقة الحب (بنوك البذور الرقمية) 2023" فيما تشهد العرض الأول المرتقب للحلقتين التاسعة والعاشرة الختاميتين من سلسلة أفلام "دورة ليفياثان" المحورية المكونة من عشرة أجزاء للفنان شيزاد داوود.

تم تطوير هاتين الحلقتين الجديدتين بالتعاون الوثيق مع نخبة من علماء المحيطات والأحياء وأطباء الأعصاب، وهما تستندان إلى أبحاث علمية والحلقة العاشرة جاءت بتكليف مشترك من المجمّع الثقافي أبوظبي.

وبالتزامن مع المعرض، يُقدّم المجمّع الثقافي برنامجًا جماهيريًا يمتد أسبوعين، تم تصميمه بعناية لتعزيز وتوسيع نطاق تفاعل المجتمع مع موضوعات داوود الفنية، وذلك من خلال ورش عمل تطبيقية تفاعلية.