جزيرة ياس تطلق حملة "الجواب ياس"

أبوظبي في 8 أبريل / وام / أطلقت جزيرة ياس حملة "الجواب ياس" التي تتضمن مجموعة من الخيارات التي تلبي مختلف احتياجات المسافرين، سواء للمغامرة أو الاسترخاء أو قضاء الوقت مع العائلة.

يطرح هذا التوجه طريقة أكثر بساطة لاتخاذ القرار في ظل تعدد الخيارات، من خلال جمع مجموعة متنوعة من التجارب في وجهة واحدة، بما يخفف من تعقيد التخطيط ويحد من الحاجة إلى المقارنة المستمرة بين البدائل.

ويركز المفهوم الجديد على تقديم رحلات متكاملة قائمة على التجربة، تتيح للزوار التنقل بسهولة بين الأنشطة المختلفة، مع الحفاظ على مرونة الاختيار وجودة التجربة في الوقت نفسه.

وتشهد العطلات الشاملة إقبالا متزايداً ما يعكس تحولا واضحا في سلوك المسافرين داخل دولة الإمارات.

وتشير البيانات الحديثة إلى أن 87% من المسافرين باتوا يأخذون هذا الخيار بعين الاعتبار، فيما أصبح 6 من بين كل 10 أكثر ميلاً لاختياره مقارنة بما كان عليه الوضع قبل خمس سنوات، ما يعكس ارتفاع الطلب على الوجهات التي تقدم تجربة متكاملة في مكان واحد ويبرز هذا التوجه بشكل أوضح لدى الفئات الأصغر سناً.

وتقدم جزيرة ياس باقة "الإقامة واللعب" التي تجمع بين الإقامة الفندقية الراقية والدخول إلى المدن الترفيهية ضمن تجربة متكاملة وسهلة، مع سياسة إلغاء محسّنة تمنح مزيداً من المرونة والثقة عند حجز إقامتك.

وتوفر الجزيرة باقات شاملة حصرية للفعاليات العالمية، مثل سباق جائزة أبوظبي الكبرى للفورمولا 1 والحفلات الفنية الكبرى، بما يتيح للزوار إتمام الحجز بخطوة واحدة والاستمتاع بتجربة متكاملة.