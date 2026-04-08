راشد بن حميد يترأس الاجتماع السنوي الـ10 لعمومية "إيمز جروب"

عجمان في 8 أبريل /وام/ عقدت الجمعية العمومية لشركة إيمز جروب ذ.م.م. اجتماعها السنوي العاشر، برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس مجلس الإدارة، رئيس دائرة البلدية والتخطيط-عجمان، وحضور أعضاء مجلس الإدارة، والمدير التنفيذي الرئيس، والرئيس المالي- رئيس العمليات للشركة.

وقال الشيخ راشد بن حميد النعيمي في مستهل الاجتماع إن العام الماضي شكل محطة مهمة في مسيرة الشركة التي تمكنت من تحقيق نمو ملحوظ في أدائها التشغيلي، مشيدا بجهودها المستدامة في رفع كفاءة التشغيل وتحقيق الأفضل.

وأوضح أن الشركة سجلت نموا في الإيرادات بنسبة 34% لتصل إلى 314.91 مليون درهم في عام 2025 مقارنة بـ 235.13 مليون درهم خلال العام 2024.

وأكد أن إيمز ستعمل على تحديث أسطول المركبات لمواكبة ركب المشاريع الكبيرة التي تنفذها، وفقا لخطة شاملة ومتكاملة.

وناقشت الجمعية العمومية خلال الاجتماع جدول الأعمال إلى جانب اعتماد التقرير السنوي ومناقشة البيانات المالية للعام الماضي، وتقرير مدقق الحسابات علاوة على اعتماد تعيين المدقق الخارجي للسنة الجديدة 2026.

وفي ختام الاجتماع، وجه الشيخ راشد بن حميد النعيمي باستكمال الملفات المتعلقة بالتحسين المستدام لتحقيق أفضل النتائج.