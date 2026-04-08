"جمعية محمد بن خالد لأجيال المستقبل" تنظّم محاضرات حول تعزيز تماسك الأسرة

العين في 8 أبريل/وام/ نظّمت جمعية محمد بن خالد آل نهيان لأجيال المستقبل باقة متميزة من المحاضرات تزامناً مع عام الأسرة 2026 وذلك ضمن برنامج «مفاتيح الأسرة السعيدة»، في خطوة تعكس حرصها بتوجيهات الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، رئيس مجلس الإدارة على دعم الاستقرار الأسري وبناء مجتمع متماسك قائم على القيم الأصيلة والوعي المعرفي.

تضمن الباقة محاضرة بعنوان «الشباب والأسرة – بناء مستقبل واعد»، قدّمتها موزة القبيسي، المستشار الثقافي لرئيس مجلس الإدارة وتناولت خلالها مجموعة من المحاور الجوهرية التي تركز على دور الشباب في بناء الأسرة وتعزيز استقرارها، مؤكدة أهمية تنمية روح المسؤولية لدى الأبناء، وتعزيز التواصل الفعّال بين الأجيال، بما يسهم في بناء بيئة أسرية متماسكة قادرة على مواجهة التحديات المعاصرة.

وفي سياق متصل، قدّمت موزة سالم الشومي محاضرة بعنوان " الأسرة الإماراتية: بين الأصالة والتربية المعاصرة " ، استعرضت خلالها منظومة القيم التي يقوم عليها المجتمع الإماراتي، وفي مقدمتها الترابط الأسري، والتلاحم المجتمعي، واحترام الكبير، وتقدير الصغير، إلى جانب قيم الكرم وحسن الضيافة التي تشكل جزءاً أصيلاً من الهوية الوطنية.

وأكدت أن الأسرة الإماراتية تمثل الركيزة الأساسية في بناء الإنسان، والحصن الأول للحفاظ على الهوية الوطنية، مشيرة إلى أن غرس القيم الأصيلة في نفوس الأبناء يسهم في إعداد جيل واعٍ قادر على مواكبة المتغيرات مع الحفاظ على ثوابته.

من ناحية أخرى وبالتزامن مع اليوم العالمي للتوعية باضطراب طيف التوحد،وبدعوة من المركز الأمريكي النفسي والعصبي، شاركت الجمعية في فعالية توعوية متميزة من خلال " المكتبة المتنقلة الذكية " في بيت محمد بن خليفة بمدينة العين.

استهدفت المشاركة نشر الوعي المجتمعي باضطراب طيف التوحد، وتعزيز ثقافة الدعم والاحتواء للأفراد من أصحاب الهمم وأسرهم، إلى جانب إبراز أهمية دور المؤسسات المجتمعية في دعم المبادرات الإنسانية والتوعوية.