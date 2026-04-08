الشارقة للفروسية يستضيف تأهيلية قفز الحواجز الـ3 لكأس الإمارات

الشارقة في 8 أبريل/وام/ يستضيف نادي الشارقة للفروسية والسباق يومي السبت والأحد المقبلين منافسات الجولة التأهيلية الثالثة لكأس الإمارات لقفز الحواجز، إلى جانب منافسات جولة جديدة من دوري الإمارات "لونجين" في نسخته الـ14.

وتشهد المنافسات - التي ينظمها اتحاد الإمارات للفروسية والسباق - مشاركة واسعة من مختلف أندية ومراكز الفروسية بالدولة، بعد ارتفاع أعداد المتنافسين إلى أكثر من 200 فارس وفارسة مع 320 خيلا في الجولة التأهيلية الثانية ومنافسات جولة الدوري الماضية بأكاديمية بوذيب للفروسية.

وأعلن نادي الشارقة للفروسية اكتمال الترتيبات كافة لاستضافة المنافسات المقررة في الدوري، والجولة الثالثة المؤهلة إلى بطولة الإمارات المقررة في مايو المقبل بأكاديمية بوذيب للفروسية.