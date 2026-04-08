"الفجيرة للإبداع" تعزز مكانتها منصةً اقتصاديةً وإعلاميةً عبر شراكات تمتد إلى 180 دولة

الفجيرة في 8 أبريل /وام/عززت مدينة الفجيرة للإبداع مكانتها منصةً اقتصاديةً وإعلاميةً عابرة للحدود، عبر شبكة علاقات وشراكات تمتد إلى أكثر من 180 دولة حول العالم، في نموذج يعكس التحول المتسارع نحو اقتصاد المحتوى والصناعات الإبداعية الرقمية.

وتواصل المدينة الحرة ترسيخ دورها كأحد أبرز المحركات الداعمة لقطاع الإعلام الحديث في دولة الإمارات، مستفيدة من بيئة تشريعية مرنة وتكاليف تشغيل تنافسية، ما أسهم في استقطاب مستثمرين ورواد أعمال من مختلف الجنسيات، خاصة في مجالات الإنتاج الإعلامي، وصناعة المحتوى الرقمي، والبث والتسويق الإلكتروني.

وتواكب "مدينة الفجيرة للإبداع" التحولات العالمية في القطاع، من خلال تبني حلول مبتكرة قائمة على التقنيات الحديثة، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي، بما يعزز كفاءة الخدمات ويواكب تطورات الاقتصاد الرقمي العالمي.

وأكدت مدينة الفجيرة للإبداع، أن هذه الشراكات الدولية تعكس اتساع نطاق حضور الفجيرة بوصفها مركزا إقليميا لصناعة المحتوى من خلال توفير منظومة متكاملة تتيح للمستثمرين العمل ضمن بيئة عالمية مفتوحة، تربط بين الأسواق، وتدعم التوسع في المشاريع الإعلامية العابرة للحدود.

يأتي هذا الزخم في إطار رؤية إمارة الفجيرة لتعزيز تنوعها الاقتصادي، وتكريس مكانتها مركزا استثماريا متقدما.