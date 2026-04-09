30,378 رحلة للنقل العام في عجمان خلال الربع الأول

عجمان في 9 أبريل/ وام/ سجلت هيئة النقل في عجمان 30,378 رحلة لخدمات النقل العام خلال الربع الأول من عام 2026، في مؤشر يعكس تنامي استخدام النقل العام في الإمارة، وثقة المتعاملين بجودة وكفاءة الخدمات المقدمة.

وأكد المهندس سامي علي الجلاف، المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة والتراخيص في هيئة النقل بعجمان، أن هذه الإحصائيات تعكس المتابعة المستمرة لمؤشرات الأداء التشغيلي، وحرص الهيئة على تطوير خدمات النقل العام ورفع كفاءتها بما يتوافق مع احتياجات المتعاملين.

وأشار إلى أن الهيئة تواصل تعزيز جاهزية منظومة النقل العام، والارتقاء بمستوى الخدمات، بما يدعم انسيابية التنقل، ويوفر تجربة نقل آمنة ومنظمة وموثوقة في إمارة عجمان، بجانب تطوير خططها التشغيلية بما يواكب متطلبات الحركة اليومية ويسهم في تحسين جودة الحياة.