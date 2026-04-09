"مبادلة" تُسهم بـ 45 مليار درهم في الناتج المحلي لأبوظبي وتدعم 98 ألف فرصة عمل في 2025

أبوظبي في 9 أبريل/ وام/ واصلت مبادلة خلال عام 2025 جهودها الرامية لتعزيز منظومة الاقتصاد الوطني، وتوفير فرص عمل نوعية لدعم الكوادر الوطنية، وجذب رؤوس أموال عالمية، وتسريع نمو القطاعات الإستراتيجية التي تدعم القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني على المدى الطويل.

وعزز قطاع الاستثمار في الإمارات دوره الريادي في دفع عجلة التنويع الاقتصادي، وتحقيق القيمة المنشودة على الصعيد الوطني.

وساهمت مبادلة بقيمة 45 مليار درهم في الناتج المحلي الإجمالي، بما يعادل 5.7% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لإمارة أبوظبي، فيما دعمت نحو 98 ألف فرصة عمل نوعية في أبوظبي بشكل مباشر وغير مباشر، بزيادة قدرها 51% منذ عام 2021، بما يرسخ دور مبادلة وجهودها في تمكين وتطوير الكوادر الوطنية.

وأطلقت شركة "الدار" و"مبادلة كابيتال" منصة "الدار كابيتال"، وهي منصة استثمارية تربط المستثمرين العالميين بفرص الأصول المادية في دول مجلس التعاون الخليجي.

وتتخذ "الدار كابيتال" من "أبوظبي العالمي" مقراً لها، وتوفر للمستثمرين المؤسسيين العالميين فرص استثمار في الأصول المادية تُدار باحترافية عالية، مع استهداف صندوقها الأول جمع مليار دولار أمريكي "3.7 مليار درهم" خلال عام 2026.

وتم إطلاق شركة "مبادلة بايو" شركة وطنية رائدة في قطاع علوم الحياة، تهدف إلى ترسيخ قدرات دولة الإمارات في قطاع الأدوية الحيوية على نطاق واسع من خلال 10 مرافق عالمية.

وخلال 2025، بدأت الشركة الإنتاج المحلي لثمانية أدوية أساسية، مما ساهم في تحسين الوصول إلى العلاجات الحيوية الحرجة، وتعزيز الأمن الدوائي الوطني، وتطوير نظام مستدام لعلوم الحياة في دولة الإمارات.

كما تواصل شركة الإمارات العالمية للألمنيوم مسيرة تقدمها في تطوير مصهر للألمنيوم في الولايات المتحدة يعد الأوَّل من نوعه منذ عقود، إلى جانب تطوير تقنيات صهر متقدمة، إضافة إلى الإعلان عن مشروع ضخم لتوسعة المركز المالي على جزيرة الماريه في أبوظبي، بقيمة تتجاوز 60 مليار درهم، بالشراكة مع "الدار"، مما يؤكد مكانة أبوظبي "عاصمة رأس المال".

وتم إطلاق شركة "M42" برنامجاً متقدماً بالتعاون مع "أوراكل هيلث"، لإنشاء سجلات صحية موحّدة للمرضى وسهلة الوصول إليها على مستوى الدولة، مع دمج بيانات برنامج الجينوم الإماراتي ضمن السجلات الصحية الإلكترونية لدعم التوصيات الدوائية القائمة على المعلومات الجينية.

وأعلنت شركة "مصدر" وضع حجر الأساس لأكبر مشروع للطاقة المتجددة في العالم؛ يجمع بين الطاقة الشمسية وتخزين البطاريات، بقدرة إنتاجية تبلغ 1 جيجاواط من الطاقة المتجددة على مدار الساعة، بالشراكة مع شركة مياه وكهرباء الإمارات.