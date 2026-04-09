تعاون بين "السياحة والإنماء التجاري" و"أمريكية الشارقة"

الشارقة في 9 أبريل/ وام/ وقّعت الجامعة الأمريكية في الشارقة وهيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، أمس مذكرة تفاهم لتأسيس شراكة إستراتيجية تهدف إلى تعزيز مكانة إمارة الشارقة ودولة الإمارات، مركزا إقليميا للابتكار السياحي وتنمية الكفاءات المستقبلية.

وقع المذكرة في بيت الحكمة بالشارقة، سعادة خالد جاسم المدفع رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، والدكتور تود لورسن مدير الجامعة الأمريكية في الشارقة، بحضور عدد من كبار مسؤولي الجهتين ووسائل الإعلام.

وقال سعادة خالد جاسم المدفع، إن المذكرة تجسّد توجها إستراتيجيا واضحا نحو ترسيخ مكانة إمارة الشارقة وجهة سياحية رائدة قائمة على الابتكار، وتمكين الكفاءات الوطنية، وبناء منظومة سياحية متقدمة ومستدامة، موضحا أنه انطلاقًا من رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، يتم مواصلة العمل على تطوير نموذج تنموي متكامل يجمع بين عمق الهوية الثقافية واستشراف المستقبل بما يعزز من تنافسية الإمارة ومكانتها على خارطة السياحة العالمية.

وأضاف أن التعاون مع الجامعة الأمريكية في الشارقة يمثّل خطوة نوعية نحو توحيد الجهود بين القطاعين الأكاديمي والحكومي لخلق بيئة محفزة للابتكار وتطوير المعرفة وتأهيل جيل من الكفاءات القادرة على قيادة مستقبل القطاع، ومن خلال هذا التكامل يتم تأسيس منظومة قائمة على البحث العلمي والتطوير تدعم النمو المستدام وتواكب تطلعات إمارة الشارقة نحو مستقبل أكثر تنافسية واستدامة.

من جانبه قال الدكتور لورسن إن هذه الشراكة تجمع بين الإمكانات الأكاديمية وطموحات قطاع السياحة بطريقة قادرة على تحقيق قيمة حقيقية لإمارة الشارقة، فمن خلال هذا التعاون تسهم الجامعة في إعداد الكفاءات وإنتاج المعارف التطبيقية وإيجاد منصات تتيح للطلبة والباحثين وممثلي القطاع التفاعل مع مستقبل السياحة، لافتة إلى أنها شراكة إستراتيجية تدعم التنويع الاقتصادي وتعزز تنافسية القطاع وتعكس الدور المهم الذي يمكن أن تؤديه الجامعات في دعم أولويات التنمية الوطنية.

ويشكّل التصميم والتنظيم المشترك والتنفيذ السنوي لـ"هاكاثون الشارقة للابتكار السياحي" أحد الركائز الرئيسة لهذه الشراكة، والذي من المقرر أن تستضيفه الجامعة الأمريكية في الشارقة بالتزامن مع منتدى الشارقة الدولي للسياحة والسفر.

وتعمل هذه المبادرة على إشراك الطلبة والمواهب الناشئة بشكل فاعل في تطوير حلول استشرافية تتناول فرصًا وتحديات واقعية تسهم في تشكيل ملامح قطاع السياحة.

وتسعى المذكرة إلى دعم التعليم وإنتاج المعرفة في مجالي تسويق الوجهات السياحية وإدارة السياحة، من خلال تعاونات هادفة ومؤثرة تسهم في التنمية طويلة المدى لقطاع السياحة في إمارة الشارقة ودولة الإمارات.

وتوفر مذكرة التفاهم أيضًا إطارًا لمزيد من التعاون في مجالات تنسجم مع أولويات المؤسستين بما في ذلك التعليم التنفيذي والتطوير المهني والتعاون البحثي ومبادرات إشراك الطلبة وفرص الانخراط العملي في القطاع، ومنصات تبادل المعرفة.

وتواصل الجامعة الأميركية في الشارقة من خلال شراكاتها مع الجهات الحكومية وقطاع الأعمال والمجتمع وتوسيع إسهاماتها في مجالات التعليم والبحث والابتكار ذات الأهمية الإستراتيجية لدولة الإمارات، وتعكس شراكتها مع هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة هذا الالتزام من خلال إتاحة فرص جديدة تربط بين التميز الأكاديمي واحتياجات القطاع.