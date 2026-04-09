"عمومية الإحسان الخيرية" تعتمد الموازنة النقدية لعام 2026

عجمان في 9 أبريل/ وام/ ناقشت جمعية الإحسان الخيرية خلال اجتماع جمعيتها العمومية السنوي الدوري العادي، التقرير الإداري والمالي والإنجازات التي تم تحقيقها خلال عام 2025 "عام المجتمع"، وبحث الرؤى الاستشرافية والمشاريع الطموحة لعام 2026، وتم اعتماد الحسابات الختامية والتقرير المالي والإداري لعام 2025، والموازنة التقديرية للعام 2026، كما تم استعراض المؤشرات المالية التي أظهرت تحقيق نتائج متميزة وإيرادات قوية.

حضر الاجتماع، سعادة الشيخ محمد بن علي بن راشد النعيمي، رئيس مجلس الإدارة، وأعضاء الجمعية العمومية، وسعادة الشيخ راشد بن محمد بن علي بن راشد النعيمي، المدير العام، وممثلون عن وزارة تمكين المجتمع.

وتناول سعادة الشيخ محمد بن علي بن راشد النعيمي، في كلمته خلال الاجتماع، القفزات النوعية التي حققتها الجمعية خلال عام 2025، مشيراً إلى أن عام 2026 يكتسب أهمية خاصة كونه "عام الأسرة "، وستسخر الجمعية إمكانياتها كافة لدعم مستهدفات هذا العام عبر مبادرات تضمن تماسك الأسر ورفاهيتها واستدامتها، كما سيتم رفد الجمعية بمجموعة برامج تلامس الفئات كافة.

من جانبه، ألقى سعادة الشيخ راشد بن محمد بن علي بن راشد النعيمي، الضوء على برامج الجمعية، مؤكداً أن الاجتماع يمثل منصة حيوية لتوسيع نطاق عمل الجمعية الخيري وضمان استمرارية تأثيره، من خلال استلهام خطط مستقبلية فاعلة تركز على تمكين الفئات الضعيفة وتوفير شبكة أمان اجتماعي تساندهم.

وأشار إلى أن الجمعية تضع استقرار الأسرة على رأس أولوياتها تماشياً مع التوجيهات القيادية السامية، باعتبارها الحصن الأول والمحرك الرئيسي للتنمية، موضحاً أن الاجتماع يعد نافذة للحوار والتشاور حول القضايا الملحة لرفد البرامج بأفكار إبداعية تجدد روح العمل الإنساني.