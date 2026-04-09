"صحة أبوظبي" توسّع نطاق الرعاية الأولية على مدار الساعة عبر 12 مركزاً بأبوظبي والعين

أبوظبي في 9 أبريل/ وام/ أعلنت دائرة الصحة – أبوظبي، بالتعاون مع "عيادات صحة" التابعة لمجموعة "بيورهيلث"، تمديد ساعات العمل في 12 مركزاً للرعاية الصحية الأولية لتقديم خدماتها على مدار الساعة، يشمل عدد منها خدمات الرعاية العاجلة، في خطوة تعزّز سهولة الوصول إلى الخدمات الصحية وترفع جاهزية المنظومة وقدرتها على تلبية احتياجات المجتمع بكفاءة وفاعلية.

ويأتي هذا التوسع ضمن توجه لتطوير نموذج رعاية متكامل يتمحور حول الفرد، ويواكب تطور الاحتياجات الصحية عبر توفير خدمات متكاملة وشخصية ووقائية متاحة للجميع وفي أي وقت، مع القدرة على التعامل بكفاءة مع الحالات العاجلة، بما يسهم في تخفيف الضغط على أقسام الطوارئ في المستشفيات، ودعم استدامة الخدمات الصحية، وتحسين تجربة المرضى ونتائجهم الصحية.

وتعمل مراكز الرعاية الأولية في كل من مزيد وسويحان على مدار الساعة، مع تقديم خدمات الرعاية العاجلة لأفراد المجتمع، فيما جرى تمديد ساعات العمل في عشرة مراكز أخرى لتصبح 24 ساعة يومياً، تشمل الهيلي، والعامرة، والهير، ونعمة، والقوع، والبطين، والزعفرانة، والباهية، ومدينة محمد بن زايد، وبني ياس، وذلك تمهيداً لبدء تقديم خدمات الرعاية العاجلة خلال الربع الثاني من عام 2026، ضمن خطة توسّع مرحلية تستهدف تعزيز التغطية الجغرافية والاستجابة للطلب المتزايد على الخدمات.

وأكدت سعادة الدكتورة نورة الغيثي، وكيل دائرة الصحة – أبوظبي، أن توسيع نطاق الوصول إلى خدمات الرعاية الأولية على مدار الساعة، بالتوازي مع تعزيز خدمات الرعاية العاجلة، يمثل خطوة محورية نحو بناء منظومة صحية أكثر مرونة واستباقية وكفاءة، قادرة على الاستجابة المستمرة لاحتياجات الأفراد والأسر، مشيرة إلى أن توفير الرعاية في الوقت والمكان المناسبين يعد ركناً أساسياً في جودة الخدمات الصحية، الأمر الذي سينعكس إيجاباً على النتائج الصحية وتجربة المرضى، ويدعم استدامة الخدمات ويرتقي بجودة الحياة في المجتمع.

من جانبه، قال راشد القبيسي، الرئيس التنفيذي للعمليات في مجموعة "بيورهيلث"، إن هذه الخطوة، التي تأتي بدعم من دائرة الصحة – أبوظبي وانسجاماً مع توجهات المجموعة، تعكس الدور المحوري لعيادات صحة في تقديم رعاية تتمحور حول المريض، وتلبي الاحتياجات المتنوعة للأفراد والأسر، مع تسهيل الوصول إلى الخدمات في مختلف المناطق، لافتاً إلى أن تشغيل عدد من العيادات على مدار الساعة ودمج خدمات الرعاية العاجلة في مراكز مختارة يجسد الالتزام بتقديم رعاية صحية عالمية المستوى وتعزيز صحة المجتمع على المدى الطويل.

ويعكس هذا التوجه حرص دائرة الصحة – أبوظبي على تطوير الخدمات الصحية وفق الأطر التنظيمية المعتمدة وأفضل الممارسات العالمية، حيث سيتم توسيع نطاق الخدمات في عدد من مراكز الرعاية الأولية المختارة لتشمل الرعاية العاجلة، استناداً إلى النسخة المحدثة من معايير أقسام الطوارئ والرعاية العاجلة المعلنة في أكتوبر ونوفمبر 2025، بما يضمن تكامل مستويات الرعاية، وتعزيز الجودة والسلامة، واستدامة الخدمات.

وتقدّم مراكز الرعاية الأولية حزمة متكاملة من الخدمات الشخصية التي تركز على الوقاية، تشمل إدارة الأمراض المزمنة والحادة، وتوفير اللقاحات، إلى جانب التثقيف الصحي والدعم النفسي، والتنسيق مع الأطباء المتخصصين عند الحاجة، بما يعزز دورها في دعم رحلة الأفراد والأسر نحو صحة أفضل في مختلف مراحل الحياة.