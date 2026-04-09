150 خيلاً تتنافس غداً في ختام موسم مضمار العين للفروسية

العين في 9 أبريل/ وام/ تتنافس 150 من الخيول العربية الأصيلة، غداً، على مضمار نادي العين للفروسية والرماية، في السباق الختامي لموسم 2025-2026، والذي يتضمن عشرة أشواط، أبرزها كأس العين "قوائم" بجوائز تبلغ 100 ألف درهم، من إجمالي الجوائز المالية البالغة 550 ألف درهم.

وتنطلق الأمسية في الخامسة مساءً، بينما تبدأ مسابقة ترشيحات الجمهور من الشوط الثاني وحتى الشوط الثامن، ورُصدت لها جوائز مالية قدرها 100 ألف درهم، ويقام الشوط الرئيسي على لقب كأس العين "قوائم" لمسافة 2000 متر في الشوط الثالث، بمشاركة 15 خيلاً عمر أربع سنوات فما فوق.

وتشارك الخيول المبتدئة عمر أربع سنوات فما فوق في الشوط الأول لمسافة 1800 متر، بجوائز تبلغ 70 ألف درهم، ويشهد الشوط الثاني لمسافة 1800 متر أيضاً مشاركة الخيول عمر أربع سنوات فما فوق، بجوائز قدرها 70 ألف درهم.

وينطلق الشوط الرابع لمسافة 1600 متر "أ" للخيول عمر أربع سنوات فما فوق، بجوائز تبلغ 40 ألف درهم، كما يشهد الشوط الخامس لمسافة 1600 متر "ب" مشاركة الخيول عمر أربع سنوات فما فوق، بجوائز قدرها 40 ألف درهم.

وتتواصل الأمسية بالشوط السادس لمسافة 1600 متر "أ" للخيول عمر 4 سنوات فما فوق، بجوائز 40 ألف درهم، بينما تشارك في الشوط السابع لمسافة 1600 متر "ب"، الخيول عمر 4 سنوات فما فوق، بجوائز 40 ألف درهم، كما تتنافس في الشوط الثامن لمسافة 1000 متر الخيول عمر أربع سنوات فما فوق، بجوائز تبلغ 100 ألف درهم.

ويقام الشوط التاسع لمسافة 1000 متر "أ" للخيول عمر أربع سنوات فما فوق "إنتاج الإمارات"، بجوائز قدرها 40 ألف درهم، وتختتم الأمسية بالشوط العاشر لمسافة 1000 متر "ب" للخيول عمر أربع سنوات فما فوق "إنتاج الإمارات"، بجوائز تبلغ 40 ألف درهم.

وقال سعيد المهيري، مدير إدارة الرياضات المجتمعية في مجلس أبوظبي الرياضي، إن المجلس حريص على دعم تنظيم السباقات، لما لها من قيمة كبيرة في إرث دولة الإمارات، اقتداء بما قدمه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، من اهتمام بالخيل العربي الأصيل ورعايته.

وأشار إلى أن الرياضات التراثية تحظى باهتمام كبير في المجلس، كما أن سباقات الخيول العربية الأصيلة حققت نجاحاً لافتاً بمشاركة الملاك والفرسان والمدربين، إلى جانب الإقبال الجماهيري على متابعتها في أجواء محفزة، بما يجسد ريادة دولة الإمارات ومكانتها العالمية في رياضة الفروسية.