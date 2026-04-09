مشروع جديد بقيمة 47.5 مليون درهم يعزز إمدادات مياه كلباء بثلاثة ملايين جالون يومياً

الشارقة في 9 أبريل/ وام/ بدأت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة تشغيل مشروع جديد لتعزيز إمدادات المياه في مدينة كلباء ويتمثل في الربط الاستراتيجي عالي السعة بين موارد شركة "طاقة" وشبكة توزيع هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، لضمان تلبية الاحتياجات المتزايدة بفعالية وكفاءة بتكلفة إجمالية للمشروع بلغت 47,510,444 درهما.

وأوضح المهندس يوسف الحمادي ، مدير إدارة كلباء بهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة أن المشروع نجح في إحداث نقلة نوعية في مدينة كلباء من خلال إضافة 3 ملايين جالون مياه يوميًا للشبكة فيما ارتفعت القدرة التوزيعية لشبكة المياه بالمدينة من 6 ملايين إلى 9 ملايين جالون يوميًا وحقق زيادة في القدرة التشغيلية بنسبة 50% .

وأشار إلى أن المشروع تم تنفيذه بتمويل من هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة بقيمة 25,650,381 درهما وتمويل من لجنة مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة بمبلغ 21,860,063 درهمًا ويعمل بكامل طاقته على مدار الساعة "24/7" لتغذية خزانات الهيئة مباشرة.

وأضاف أن المشروع شمل منظومة هندسية متطورة لضمان استمرارية الإمداد وتمديد 14.75 كيلومتر من الأنابيب بقطر 400 مم والتي تتميز بالجودة العالية ومقاومتها للضغط وشمل أنظمة التحكم وتركيب صمامات التحكم بمستوى متميز لضمان استقرار الخزانات ومنع الاندفاعات المفاجئة وتضمنت التجهيزات الكهربائية للمشروع إتمام كافة أعمال الحفر ومد الكابلات الحيوية داخل ساحة المحطة لضمان الربط التقني الكامل.

وأكد الحمادي أن شبكة المياه في مدينة كلباء الآن في حالة جاهزية كاملة وتشغيلية قصوى وتضمن البنية التحتية الجديدة توفير إمدادات مياه مستدامة وموثوقة تلبي جميع متطلبات المستهلكين الحالية، وتدعم الخطط التوسعية المستقبلية للمدينة بفضل التعاون المثمر بين هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة وشركة طاقة .